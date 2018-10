Une pinasse chavire vers Arnassaye: 28 noyés

Tombouctou, 15 octobre (AMAP) Une pinasse de transport de forains se rendant à la foire hebdomadaire de Gaoudel a chaviré le 13 octobre dernier, aux environs de 9 heures 30mn à Arnassaye, à environ 25 km de Tombouctou, faisant 28 morts, a appris l’AMAP.

L’embarcation transportait 48 personnes. Sur les 20 passagers secourus, un a été référé d’urgence à l’hôpital de Tombouctou.

Toute la matinée et pendant une bonne partie de la soirée du samedi, les sapeurs pompiers et les Bozos sous bonne garde des FAMA sont demeurés à la tâche pour secourir les rescapés et repêcher les corps des victimes au nombre desquelles 7 bébés et 7 femmes.

Aux dernières nouvelles, deux des 28 corps de personnes noyées n’avaient pas été retrouvés encore par les plongeurs qui ont fait remonter par contre certains bagages des forains.

Le chavirement serait imputable à une surcharge de la pinasse, selon des spécialistes du transport fluvial qui sont à la tâche pour élucider les circonstances du drame.

