Traite humaine : L’OIM FORME SUR LA PROTECTION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

L’Organisation Internationale pour les Migrants (OIM) a organisé, lundi dernier à l’hôtel Onomo, une formation sur la protection et la prise en charge des victimes de la traite humaine. Cette séance de renforcement des capacités a concerné les agents des centres d’hébergement de l’Association jeunesse et développement du Mali (AJDM) à Bamako et Direy Ben à Gao.

La cérémonie était présidée par le représentant du ministre de la justice, Boubacar Touré. C’était en présence de la représentante de l’OIM, Aminta Dicko.

Cette formation qui prendra fin le 11 octobre prochain, est le fruit du partenariat entre le ministère de la Justice, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique et l’Organisation Internationale pour les Migrations. L’objectif est de briser le cycle de la traite, de restituer les droits des victimes et d’identifier leurs besoins spécifiques.

L’experte Aminta Dicko expliquera que l’objectif clé de l’OIM, à travers ce projet, est de renforcer la coordination nationale de cette lutte en appuyant le gouvernement et la société civile en vue d’améliorer l’accès des migrants vulnérables à l’assistance directe et à une protection de qualité. Elle ajoutera que la protection des victimes de traite représente un axe clé de la lutte contre la traite des personnes. Cette formation renforcera les capacités des personnels administratifs et opérationnels des centres d’hébergement AJDM et Direy Ben sur les standards de l’assistance directe aux migrants vulnérables. Ils seront dotés de toutes les connaissances pour être aptes à respecter les droits des bénéficiaires. Ils assureront mieux leur prise en charge dans des conditions dignes. Les deux centres d’hébergement recevront une assistance financière. Elles verront leurs structures réhabilitées et équipées. Elles apporteront ainsi une meilleure assistance aux victimes de la traite. L’OIM restera toujours aux cotés des jeunes victimes maliennes pour mener le combat aboutissant à la victoire, a assuré Aminta Dicko. « Mener un combat et le réussir, est possible en comptant sur le soutien indéfectible et continu d’un partenaire déterminé à éradiquer le phénomène de traite et de trafic », a-t-elle conclu.

Le représentant du ministère de la justice attend beaucoup du renforcement des capacités des acteurs sur la protection des victimes de traite des personnes. Selon Boubacar Touré, la question est complexe et sensible. Elle préoccupe nos Etats et la Communauté internationale. Il y a donc nécessité d’une synergie d’action entre les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des personnes.

Notre pays a adopté les conventions de 2002. En 2011, un comité ad hoc, présidé par le ministre de la Justice, a été désigné Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes. Ce comité regroupe plusieurs départements ministériels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. L’OIM y occupe une place privilégiée.

L’ambassade des Etats-Unis au Mali a été vivement remerciée pour son partenariat et son engagement aux côtés de la République du Mali. Le représentant du ministère de la Justice a aussi exprimé sa gratitude à l’Organisation Internationale pour les Migrations pour son assistance technique et son expertise avérée pour la réussite de l’atelier.

Fadi CISSÉ