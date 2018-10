Taekwondo, championnat intercommunal : LA LIGUE DE BAMAKO AFFÛTE SES ARMES POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL

La compétition qui s’est déroulée le 29 septembre dans la salle de basket du stade du stade du 26 Mars, a été marquée par la participation des six Communes du District de Bamako. Les combattants de l’équipe nationale étaient également de la fêteLes rideaux sont tombés sur le championnat intercommunal du District de Bamako, le samedi 29 septembre, dans la salle de basket-ball du stade du 26 Mars. A l’issue des débats, c’est l’équipe de la Commune IV qui a été sacrée championne du District 2018. Le capitaine Diakaridia Keïta et ses partenaires se sont classés premiers, avec 4 médailles d’or et 2 médailles d’argent. La deuxième place est revenue à la formation de la Commune VI, qui a obtenu 3 médailles d’or et 4 médailles d’argent, alors que l’équipe de la Commune V complète le podium avec 3 médailles d’or et autant de médailles d’argent. La Commune II (1 médaille d’or et 8 médailles d’argent) a occupé le 4è rang, tandis que la Commune I a obtenu 1 médaille d’argent contre 0 médaille pour la Commune III. C’est l’équipe de la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT), c’est-à-dire les athlètes déjà sélectionnés en équipe nationale, qui a remporté plus de médailles (14 médailles d’or et 7 médailles d’argent), mais les médailles remportées par les internationaux n’ont pas été prises en compte. Ce championnat intercommunal est la première compétition organisée par le nouveau bureau de la ligue qui a été mis en place le 11 septembre. La compétition a mis aux prises les combattants seniors masculins et féminins et les juniors des six Communes du District de Bamako.

Les athlètes se sont affrontés dans 25 catégories, dont 8 chez les seniors féminins et 9 chez les juniors. Les meilleurs combattants seront sélectionnés pour représenter la ligue du District lors du prochain championnat national qui regroupera les meilleurs taekondoïstes du Mali. Dimanche, au stade du 26 Mars, certains combats ont été à sens unique, alors que d’autres ont été âprement disputés.

Parmi ces combats on peut citer la finale des -57kg féminin qui a opposé Djénéba Coulibaly de la Commune VI et Djénéba Sacko de la FEMAT (26-25), l’explication entre Mohamed Fofana de la FEMAT et l’ancien international junior de la Commune V (30-26) dans la catégorie des -68kg ou encore le combat des -80kg remporté d’une courte tête par Mohamed Kouma de la FEMAT face au capitaine de la Commune IV, Diakaridia Keïta (18-16).

«Nous sommes très contents au terme de cette compétition qui a été une réussite totale. Les athlètes ont progressé et les combattants de l’équipe nationale se sont bien comportés dans l’ensemble», a déclaré le président de la ligue de taekwondo du District de Bamako, Alpha Oumar Ly, ceinture noire 5è dan. Présent dans la salle, le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Alioune Badara Traoré, ceinture noire, 7è dan, a aussi salué la qualité du spectacle produit par les athlètes. «Le spectacle que j’ai vu m’a procuré de la joie. Je constate une nette augmentation des niveaux. J’ai vu des techniciens de bon niveau, c’est rassurant», a-t-il commenté, avant d’ajouter : «cela prouve que les jeunes se donnent au travail.

Maintenant, il faut les soutenir pour que dans le futur on puisse avoir de vrais athlètes qui peuvent dialoguer d’égal à égal avec l’élite mondiale». Maître Alioune Badara Traoré a, ensuite félicité la ligue de Bamako pour la bonne organisation du championnat. «C’est la première fois que la ligue de Bamako est impliquée dans l’organisation du championnat. Elle a relevé le défi et prouvé qu’elle est une ligue dynamique. C’est d’autant plus important que nous sommes en train de voir comment restructurer les ligues et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la promotion et le développement du taekwondo au Mali», a conclu Maître Alioune Badara Traoré.

Ladji M. DIABY

