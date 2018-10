San : UN CAR DE LA COMPAGNIE MALLÉ TRANSPORT CALCINÉ

Le lundi 15 octobre 2018, un car de transport de la compagnie Mallé Trans a pris feu aux environs de 11 heures 30 minutes sur la RN6, entre San et Mopti, à l’entrée du village de Téné, chef lieu de la commune rurale du même nom.

Ledit car, en provenance de Bamako et voulant se rendre à Koro dans la Région de Mopti, avait à son bord une vingtaine de passagers. C’est au niveau du village de Téné que l’un des pneus arrières du véhicule a éclaté et occasionné la flamme. Malgré les efforts fournis par les occupants et les agents de sécurité de la localité, le feu n’a pu être maîtrisé. S’agissant du bilan, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée, cependant le feu a totalement abîmé le mastodonte. Il ne reste que la carcasse calcinée du véhicule.

Selon des informations recueillies sur place, cet incendie serait dû à des défaillances techniques et à l’inobservation des règles de la circulation routière. Dans tous les cas, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de San étaient sur les lieux pour établir les circonstances exactes du drame.

Noumballa CAMARA

AMAP-San