Région de Mopti : LES CANTINES SCOLAIRES SONT FONCTIONNELLES

En visite dans la Région de Mopti, le mardi 2 octobre, à l’occasion de la rentrée des classes, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga avait promis l’ouverture des cantines scolaires des écoles de Thiaboly et Mousawal, dans la commune rurale de Fatoma.

En effet, les jeunes élèves de ces deux localités marchaient plusieurs kilomètres par jour pour aller s’instruire et ne pouvaient donc pas rentrer déjeuner à midi chez eux, ou ne retournaient plus à l’école le soir après la pause de midi. Toute chose qui posait un réel problème de fréquentation scolaire et un défi lié au taux élevé d’abandon scolaire.

Avec l’ouverture de ces cantines, les élèves pourront désormais manger à leur faim à midi et poursuivre de façon assidue et régulière les cours toute la journée.

La fonctionnalité desdites cantines, dans un délai record, renforce davantage le dynamisme et le pragmatisme dont a fait jusque-là montre le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga.

Les populations de Bandiagara ne diront pas le contraire, elles qui ont vu leur association d’élèves gratifiée d’un chèque de 50 millions pour l’équipement de la bibliothèque de la ville et le dévoilement de la plaque de la future université de la cité de Nangabanou Tembely.

Source :

CCOM Primature