PARKING OU ESPACE VERT ?

La question n’est pas saugrenue en ce qui concerne l’espace vert jouxtant le monument de l’Obélisque à l’ACI 2000. Aménagé pour servir d’îlot de verdure dans un panorama urbain dominé par le béton et l’asphalte, cet espace vert était, il y a peu, verdoyant avec un gazon, des plantes ornementales et des palmiers offrant une ombre bienfaitrice aux promeneurs qui faisaient la pause sur les bancs publics. Aujourd’hui, plus de gazon, les palmiers et les plantes ornementales vivotent faute d’entretien.

Visiblement, l’espace est à l’abandon. La nature ayant horreur du vide, les automobilistes ne se sont pas fait prier pour l’occuper. Ils l’ont donc transformé en parking. Comme vous le constatez sur la photo, les voitures y sont tranquillement garées. Et cela ne semble déranger personne. Cet espace vert a-t-il un propriétaire ?