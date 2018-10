Nos expatriés : LA PÉPITE LASSANA N’DIAYE SIGNE EN RUSSIE

Deuxième meilleur buteur de la Coupe du monde FIFA U17, Inde 2017, Lassana N’Diaye a le sourire. Au lendemain de ses 18 ans (né le 3 octobre 2000), le jeune attaquant malien a paraphé son premier contrat professionnel. Il a rejoint le CSKA Moscou pour les 5 prochaines années. « Je tiens, à travers la signature de mon premier contrat professionnel, à remercier pour tout, d’abord ma famille qui a toujours cru en moi et m’a porté, à mes encadreurs de Guidars FC et des équipes nationales du Mali, enfin à mon agent et ses partenaires », a twitté l’ancien joueur du Guidars, Lassana N’Diaye.

Champion d’Afrique U17 en 2017 au Gabon, le protégé de Hugues Rhodes de la société World Sport Management va poursuivre sa progression et confirmer tout le bien que les observateurs pensent de lui. Lassana N’Diaye ne peut jouer que dans des matchs officiels du CSKA Moscou à partir de novembre.

Ses performances lors de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans de l’année dernière et de la Coupe du monde des moins de 17 ans – où il a remporté le Soulier d’argent – ont attiré l’attention des meilleurs clubs européens et l’ont conduit à s’entraîner avec le géant suisse FC Zurich en début de saison.

Le CSKA Moscou a battu la concurrence acharnée des clubs anglais, français, allemands et italiens en signant la pépite malienne, auteur de six buts en sept matches au Mondial U17, Inde 2017. Le Mali a terminé quatrième du tournoi indien l’an dernier. Cela fut une ascension remarquable pour celui qui, il y a deux ans, jouait dans les rues de Bamako avant que son père ne l’enregistre à l’Académie de jeunes Guidars, et dont le modèle est la légende du football africain Samuel Eto’o.

Boubacar KANTé