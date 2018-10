Nos expatriés : AMADOU HAÏDARA, SEUL AFRICAIN NOMMé POUR LE TROPHéE KOPA

L’international malien, Amadou Haïdara du Red Bull Salzburg, champion d’Autriche et demi-finaliste de l’Europa League en 2017, est nominé pour le Trophée Kopa 2018. Le jeune milieu de terrain est actuellement en regroupement avec les Aigles pour la préparation des deux matches capitaux contre les Hirondelles de Burundi.

En marge de la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2018, dévoilée, lundi 8 octobre, la liste des dix nominés pour le tout nouveau Trophée Kopa (du nom de Raymond Kopa) a été aussi dévoilée. Cette nouvelle récompense sera décernée au meilleur jeune joueur de moins de 21 par un jury prestigieux composé d’anciens vainqueurs du Ballon d’Or.

Parmi ces dix jeunes, on retrouve Amadou Haïdara, 20 ans, du club autrichien du Red Bull Salzbourg et international malien. Houssem Aouar, 20 ans, milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique Lyonnais, est aussi nominé. Kylian Mbappé, 19 ans, champion du monde avec l’équipe de France et excellent sous les couleurs du Paris Saint-Germain, est le grand favori de ce premier Trophée Kopa. Le résultat sera donné le lundi 3 décembre 2018.

Toujours pour les distinctions individuelles, mais cette fois-ci en première division française, le jeune milieu de terrain, Moussa Doumbia (24 ans) du Stade de Reims, a reçu le prix du but le plus rapide du mois d’août en Ligue 1 française. C’était à Nice où il ouvrait la marque alors que le coup d’envoi venait d’être donné et surprenait l’Allianz Riviera pour finalement offrir la victoire aux siens (1’54’’). Moussa Doumbia a donc été récompensé cette semaine avec le Trophée «Fastest Goal» by Tag Heuer. «Merci à toute l’équipe et surtout à vous les fans. Le plus dur reste à venir pour d’autres objectifs», a écrit le joueur sur sa page officielle de Facebook.

Quant à son son coéquipier de l’équipe nationale, Tongo Hamed Doumbia (29 ans), il a signé aux Emirats arabes unis en faveur du club Al-Aïn. Ainsi après avoir résilié le contrat qui le liait depuis 2017 au Dynamo Zagreb, où il était peu utilisé ces dernières semaines, l’ancien rennais et toulousain s’est engagé pour une durée non évoquée avec le club émirati.

Boubacar KANTE