Mopti : SECOURS ISLAMIQUE FRANCE APPUIE LES FAMILLES DÉMUNIES

L’ONG Secours islamique France (SIF) a apporté une aide alimentaire d’urgence à 500 ménages, soit 3000 personnes vulnérables de la commune urbaine de Mopti durant la période de soudure 2018. Durant les mois de septembre et d’octobre les ménages bénéficiaires ont reçu des coupons monétaires d’une valeur de 40.000 Fcfa par famille et par mois. Cette distribution qui vise à réduire l’insécurité alimentaire des populations de Mopti et des personnes déplacées vivant dans les quartiers les plus défavorisés, a coûté à l’ONG environ 49 millions de Fcfa. La cérémonie de clôture des activités de ce projet d’urgence sécurité alimentaire, couplée à la remise des derniers coupons aux bénéficiaires, s’est déroulée le lundi 15 octobre dernier au siège de l’ONG SIF au village CAN de Sévaré sous la présidence du chef de service local du développement social et de l’économie solidaire, Ag Anogma. C’était en présence du représentant du maire, Badou Maïga, du coordinateur régional de SIF, Sékou Amadou Cissé, du chef du projet, Lassine Bouaré et des bénéficiaires.

Pour rappel, SIF est une ONG qui s’inspire des valeurs de l’islam, celles de la solidarité et du respect de la dignité humaine. Présent au Mali depuis 2013, Secours islamique France se consacre à atténuer les souffrances des démunis en France et dans le monde. Elle intervient dans les domaines de l’enfance, la lutte contre l’exclusion et la précarité, l’aide et la sécurité alimentaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

Le représentant du maire s’est réjoui de la réalisation du projet qui est l’aboutissement d’une requête de l’autorité communale auprès de SIF qui a bien voulu accompagner la commune à lutter contre la précarité de ces mandants. Le chef du service local du développement social qui présidait la cérémonie a, au nom des plus hautes autorités et des bénéficiaires, remercié les responsables de l’ONG et leurs partenaires pour les efforts déployés en vue d’atténuer la souffrance des populations en cette période de soudure.

La sexagénaire veuve, Oumou Diallo, habitante du quartier Tombouctou avec ses quatre enfants, est bénéficiaire du projet qui a touché dans sa mise en œuvre 10 quartiers et 3 fractions de la commune de Mopti. Elle salue l’initiative et souhaite que ce geste de solidarité soit suivi par d’autres partenaires afin que plusieurs familles bénéficient de l’aide.

Dramane COULIBALY

AMAP-Mopti