MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, IBRAHIM BOUBACAR KEITA, A L’OCCASION DE LA FÊTE DE PÂQUES 2019

A l’occasion de la célébration des fêtes de Pâques, il me plait de renouveler à toute la Communauté chrétienne du Mali et du monde mes vœux de joyeuses fêtes. Il y a un peu de plus de quarante jours, par cette même antenne, je m’adressais à toute la communauté chrétienne, mes vœux pour le bon déroulement du carême et je vous souhaitais un fructueux et saint temps de privations et de prières pour le pays tout entier.Dès ce soir et les jours suivants, en célébrant la commémoration de la Résurrection du Christ, qui demeure la fête la plus essentielle de l’expression de votre foi au Dieu unique, vous couronnez ce merveilleux temps. Je reste convaincu que toutes vos supplications et tous vos sacrifices en tous genres seront entendus du Dieu Tout puissant. Qu’Il exaucera, selon sa seule volonté, les vœux que vous avez formulés lors de vos multiples veillées de prières.Je voudrais ainsi, au nom de tout le Peuple malien et en mon nom personnel souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à tous les Chrétiens du Mali et à ceux vivant sur notre territoire. Puissent toutes vos prières, en ces moments si difficiles, être exaucées afin que notre pays retrouve sa sérénité !

BONNE FÊTE DE PAQUES !