Maroc : DR. BOULKASSOUM HAÏDARA A PRIS PART À LA 90èME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CESE

Le 27 septembre dernier, le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Dr. Boulkassoum Haïdara, a pris part à Rabat (Maroc) aux travaux de la 90ème session de l’Assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, dont le thème a porté sur «le Maroc et la CEDEAO».

Sur invitation de son homologue marocain, M. Nizar Baraka, le président du CESC du Mali, président en exercice de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), a participé, dans le royaume chérifien, à cette importante rencontre au cours de laquelle il a livré une communication sur le thème : «l’adhésion du Maroc à la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest».

A ce propos, Dr. Boulkassoum Haïdara a rappelé que cette adhésion relève de ce qu’on peut considérer comme une simple formalisation de la participation à la construction d’un pan de l’édifice familial. Mais qu’il convient, dira-t-il, de définir les contours juridiques de la concurrence que cette adhésion pourrait engendrer dans certains domaines.

Enfin, le président du CESC du Mali a salué l’excellente qualité des relations de coopération entre le royaume chérifien et le Mali.

Service de

communication CESC