Mali-Corée du Nord : L’ÉCOLE DU PROGRÈS COMMÉMORE LA COOPÉRATION ENTRE NOS DEUX PAYS

_La Classe «Kim Jong Il» de l’école du progrès a abrité, samedi dernier, une cérémonie émouvante chargée de souvenirs historiques. C’est aux environs de 10h que l’ambassadeur de la République de Corée du Nord, Ri Chong Gyong, accompagné de ses proches collaborateurs, a franchi la porte de la salle de classe «Kim Jong Il» dont un mur arbore dorénavant la photo du président éternel Kim Il Sung, grand leader nord-coréen et le président Modibo Keita, premier président de la République du Mali, assis côte à côte. Le représentant du directeur général de l’école du progrès Soumaila Maiga, les professeurs des classes» Kim Jong Il» et «Kim Il Sung» et de nombreux parents d’élèves étaient présents. Il y a 54 ans, les présidents Kim Il Sung et Modibo Keita jetaient déjà les bases de la coopération dont nous bénéficions aujourd’hui. La photo porte l’image de l’audience entre les présidents lors de la visite officielle du président Modibo Keita, en Corée du Nord, le 23 octobre 1964. Le sourire des deux chefs d’Etat traduit l’instant historique où le Mali et la Corée du Nord ont scellé des liens d’amitié qui résistent à l’épreuve du temps . La photo historique a été accrochée dans la classe « Kim Jong Il» en souvenir de nos deux leaders célèbres .

Dans son allocution, le représentant du directeur général de l’école du Progrès a indiqué que, dans son grand élan de poursuivre cette amitié, le peuple coréen a choisi l’école du progrès pour manifester son intérêt pour l’éducation des enfants du Mali. il a rappelé que le peuple coréen a offert à l’école du progrès deux salles respectivement baptisées «Kim Il Sung» et «Kim Jong Il», le père et le fils ayant dirigé le pays. Il a remercié le peuple coréen et a exprimé à son égard une éternelle reconnaissance.

Cette cérémonie autour de la photo précieuse accrochée dans la « Classe Kim Jong Il» sera gravée, selon l’ambassadeur Ri Chong Gyong, comme un jour de gloire dans les annales de l’école du Progrès. «Le camarade Kim Il Sung, grand leader, a témoigné une grande sincérité pour l’indépendance et l’édification d’une nouvelle société du Mali et des pays africains», a ajouté l’ambassadeur Ri Chong Gyong. Parlant de Modibo Keita, il affirmé que son nom illustre continue à briller dans l’histoire du Mali, de l’Afrique et du monde entier. A travers des siècles, les hauts de Modibo Keita seront gravés à jamais dans la mémoire du peuple malien, des peuples africains et du peuple coréen, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur de Corée du Nord est convaincu que l’école du Progrès, école symbolique de l’amitié entre les deux pays, obtiendra beaucoup de succès dans le cadre du développement des relations d’amitié et de coopération entre le Mali et la République de Corée du Nord. La fête s’est terminée par la remise par l’ambassadeur de kits scolaires et des cadeaux aux enfants.

