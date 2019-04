L’affaire Nouhoum Tapily contre Mamadou Sinsy Coulibaly : LE PRÉSIDENT DU CNPM EMPÊCHÉ DE SE PRÉSENTER DEVANT LE JUGE

Le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, avait rendez-vous hier au Tribunal de la Commune IV pour répondre à une convocation dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à Nouhoum Tapily, le président de la Cour suprême.

Il faut rappeler qu’une plainte a été déposée au Tribunal de la Commune IV par le président de la Cour suprême contre celui du CNPM pour «outrage à magistrat dans l’exercice de sa fonction et menace».

Le procureur de la République, Dramane Diarra, a affirmé que le président du CNPM n’a pu répondre à la convocation. Car, aux environs de 10 heures, le véhicule qui le transportait a été bloqué et forcé de faire demi-tour par des centaines de manifestants qui avaient littéralement pris d’assaut la devanture du Tribunal depuis 8 heures. Les supporters du président du CNPM scandaient des slogans hostiles à Nouhoum Tapily et au procureur de la République, Dramane Diarra.



Mohamed Lamine Damian, le coordinateur du projet «le Mali demain», faisait partie des manifestants. Selon lui, «on peut gérer un pays sans voler ni tricher». «Nous sommes venus appuyer les idéaux de Mamadou Sinsy Coulibaly, mais pas sa propre personne. Si le président de la Cour suprême dit que demain, il va lutter contre la corruption, nous serons les premiers à le soutenir. Donc, ce n’est pas une question de personne», a-t-il expliqué.

Souleymane Coulibaly, un entrepreneur du secteur privé, est du même avis. «On est venu pour soutenir Mamadou Sinsy Coulibaly qui a commencé vraiment un combat pour les jeunes, qui est celui de la lutte contre la délinquance financière», a-t-il déclaré. Selon lui, les manifestants ont empêché le président du CNPM de se présenter devant le juge parce qu’ils pensent que la justice ne sera pas impartiale entre lui et le président de la Cour suprême, Nouhoum Tapily.

Il convient de souligner qu’un important dispositif de sécurité était déployé aux abords du Tribunal de la Commune IV. La manifestation s’est déroulée sans incidents majeurs.

Bembablin DOUMBIA