LA MINUSMA ÉCHANGE AVEC LES JEUNES RURAUX DE LA COMMUNE DE BER SUR SON TRAVAIL AU MALI

Le 17 avril dernier, le Bureau de l’Information publique et de la Communication stratégique de la MINUSMA a organisé, au Centre Ahmed Baba de Tombouctou, une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la Mission et le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils. C’était au profit de plusieurs jeunes leaders de cinq villages de la Commune de Ber, située à 60 kilomètres à l’Ouest de Tombouctou.

L’activité a réuni plus de cent Jeunes en provenance des villages de Tinafewa, Gawdel, Beragoungou Didi et Ber, en présence des représentants des Sections : Affaires civiles, Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR), ainsi que des éléments de la Force onusienne. La rencontre a permis d’échanger avec les participants sur l’accord de paix, les activités de la Mission, notamment le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils, ainsi que son appui dans la mise en œuvre effective de cet accord.

Les participants ont soulevé des questions relatives au processus DDR, au rôle de la Mission dans la protection des civils et la stabilisation. Des éclaircissements aux préoccupations des participants ont été fournis par le personnel onusien.

À la fin de la rencontre, les participants ont remercié la MINUSMA pour ses actions multiformes en faveur de la Paix. « C’était une opportunité pour nous d’échanger directement avec des composantes de la MINUSMA sur ses actions en faveur de la paix dans notre paix. A présent, nous sommes bien édifiés sur le mandat et nous sommes en mesure de faire une restitution à nos communautés nomades et sédentaires de base, qui ne sont pas suffisamment informées sur ce noble travail que vous menez dans notre pays pour le retour à la normalité. Cela contribuera à renforcer la proximité entre nos communautés et votre personnel, notamment en uniforme », a déclaré Alkhamisse Ag Oyahit, Président des Jeunes de Tinafewa.

