Ce véhicule attire les regards des passants qui n’en croient pas leurs yeux. Pourquoi ? Parce qu’ils se disent certainement que ce genre de spectacle est impossible dans la capitale. Pourtant, le paysage urbain atteste éloquemment que c’est bien dans les rues de Bamako que circule ce véhicule dont la hauteur est passée presque du simple ou double à cause de la masse des bagages entassés sur son toit. Sa hauteur démesurée l’empêche de passer sous les fils électriques. Les apprentis chauffeurs sont obligés de prendre un risque mortel pour soulever ces fils et permettre à leur véhicule de passer.

Malheureusement, ce véhicule anormalement haut attire l’attention de tout le monde sauf de ceux qui sont chargés de lutter contre les pratiques prohibées sur les routes. Avec ce chargement qui lui donne l’allure d’un immeuble ambulant, ce véhicule n’aurait pas dû normalement pouvoir circuler dans les rues de la capitale et effectuer un voyage.

Mais bon…