Goundam : LES GARDES REPOUSSENT UNE ATTAQUE D’HOMMES ARMÉS

Depuis quelques temps, il régnait à Goundam une certaine quiétude. Sans doute le résultat des efforts de sensibilisations menés par les différents acteurs en vue de parvenir à une paix durable. Voilà que cette quiétude vient d’être ébranlée par des hommes armés qui ont mis toute la population de la ville dans l’émoi, toute une nuit. En effet, jeudi dernier, vers 19h20, cinq hommes armés ont tenté de s’attaquer au camp de Garde de Goundam.

Après 45 mn d’échange de tirs nourris, les assaillants ont été repoussés par les éléments de la Garde nationale qui étaient en faction à la résidence du préfet. Malgré leur petit nombre, ils sont parvenus à faire face aux bandits armés qui ont été contraints de prendre la clé des champs. En effet, la préfecture de Goundam est contiguë au camp de Garde. Une proximité qui inquiète plus d’un.

Le lendemain de cette attaque, le camp de Garde était calme, des hommes en uniforme constatant les impacts des balles. L’heure est aux enquêtes. Certaines informations indiquent que les assaillants sont rentrés du côté de l’antenne locale de l’ORTM. Il n’y a eu ni victime, ni dégât matériel. La population est restée éveillée toute la nuit croisant les doigts pour la protection des Gardes en poste dont le faible effectif reste inquiétant aux yeux des populations. Dans les rues de la ville, on salue leur courage et on s’interroge sur les motivations des assaillants.

Almahadi A. TOURÉ

AMAP-Goudam