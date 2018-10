Garde nationale : UN REPAS DE CORPS POUR FETER LA NOMINATION DU CHEF D’ETAT MAJOR AU GRADE DE GENERAL

C’est sous le rythme retentissant de l’orchestre de Djélimadi Sissoko que, le colonel Ouahoum Koné, chef d’Etat major de la Garde nationale (nouvellement promu Général de brigade) et son collègue Général de division Moussa Diawara, accompagnés d’une forte délégation, ont fait leur entrée à la place d’armes du camp de la Garde nationale, sis à N’Tomikorobougou, vendredi dernier, à 14h05 mn.

Ces illustres personnalités étaient présentes en ces lieux pour prendre part au traditionnel repas de corps, organisé à l’occasion du 22 septembre, date anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. La célébration de cette fête a aussi coïncidé avec la promotion du chef d’Etat major de la Garde nationale, le colonel Ouahoum Koné au grade de Général de brigade. La cérémonie de repas de corps a été un moment de convivialité, de retrouvailles entre toutes les catégories, au sein des troupes.

Selon le chef de la Division administrative et financière de l’Etat major de la Garde Nationale, le commissaire colonel Oumar Cissé, la particularité de cette année a trait à la promotion du chef d’Etat major de la Garde nationale, le colonel Ouahoum Koné au grade de Général de brigade. Le haut gradé a tenu à rappeler que cette réception se déroulait simultanément dans tous les groupements, compagnies et pelotons de la Garde nationale à travers le pays.

Quant à Ouahoun Koné, il a exprimé ses sentiments de satisfaction et d’honneur, dédiant ce grade à tout le personnel et à l’ensemble de la Garde nationale. « Si je suis élevé au grade de Général, c’est parce que quelque part, mes hommes ont travaillé et ce travail a été reconnu par les plus hautes autorités », a-t-il témoigné. Le nouveau Général s’est adressé à ceux qui n’ont pas eu la chance d’être promus cette fois ci en leur disant que ce n’est que partie remise. Il a estimé que chacun doit redoubler d’efforts, ajoutant que c’est le travail qui est récompensé.

Rappelons que la cérémonie était placée sous la présidence du Général de division Moussa Diawara, en présence de plusieurs invités de marque.

Maïmouna Sow