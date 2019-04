Gao : L’OPÉRATION DE RATTRAPAGE DU DDR ENCLENCHÉE

Le directeur de cabinet du gouverneur de Gao, Cheick Fanta Mady Bouaré, accompagné d’une forte délégation de la région, s’est rendu hier au camp des bataillons du Mécanisme opérationnel et de coordination (MOC), où se tient le processus de rattrapage du désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Cette opération de rattrapage de DDR des bataillons du MOC concernera 60 éléments de la première phase de novembre 2018 qui ont été pris par le temps imparti, 140 combattants qui ont été déclarés inaptes à la première phase et 175 éléments que Kidal avait refusé de recevoir au moment de la même phase du DDR accéléré au mois de novembre 2018. Le représentant par intérim du coordinateur du MOC, le colonel Samballa Sidibé, a dit que les 140 éléments déclarés inaptes et les 175 éléments du quota de Kidal seront tous soumis au test médical. Pour cette seconde visite médicale, il faut rappeler que chaque mouvement dispose de son propre médecin en plus de celui de l’Etat. Le chef de bureau régional de la Commission nationale du DDR, Hamzata Moussa Diallo, a rappelé que cette deuxième phase du DDR était une section de rattrapage. Il a précisé que sur les 575 combattants du MOC de Gao, 515 ont été enrôlés et les 60 éléments restants seront pris en compte dans cette opération de rattrapage. A ceux-ci s’ajoutent les 140 éléments déclarés inaptes et qui ont protesté ainsi que les 175 éléments de Kidal qui ont rejoint les éléments du MOC pour leur désarmement.

«L’opération de rattrapage du DDR est à son troisième jour et nous avons pu enregistrer 95 éléments», a déclaré M. Diallo. Quant à Cheick Fanta Mady Bouaré, il a indiqué que cette opération du DDR est une mission nationale et qu’il est venu constater son déroulement et en même temps les encourager.

Abdourhamane TOURÉ

AMAP-Gao