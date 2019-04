Formation : JOURNALISTES ET ÉTUDIANTS À L’ÉCOLE PALESTINIENNE

La formation touche une cinquantaine de journalistes stagiaires et professionnels

Des professionnels palestiniens sont présents au Mali pour apporter leur appui à la formation des journalistes et des étudiants en journalisme. Les étudiants, issus de l’ESJSC (Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication) et de l’ESTM (Ecole supérieure de technologie et de management) seront initiés au photojournalisme et à la caméra. Quant aux journalistes professionnels (provenant de différents organes de presse), leur centre d’intérêt porte sur le thème : « l’exercice du métier de journalisme dans un contexte de crise : enjeux et enseignements ».

La présente formation qui s’étend sur trois jours (du 23 au 25 avril 2019), va bénéficier à une cinquantaine de stagiaires, étudiants comme professionnels. Cette action est le fruit d’un mémorandum d’entente entre l’Agence palestinienne de coopération internationale (PICA) et le ministère de l’éducation nationale.