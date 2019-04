Formation des paramédicaux : «Le Bouctou» verse ses 14è et 15è promotions sur le marché de l’emploi

Le Palais des sports a servi de cadre, jeudi dernier, à la cérémonie de sortie des 14è et 15è promotions du Réseau des écoles de santé : « Le Bouctou ». L’évènement était co-présidé par les marraines des deux promotions respectivement, colonel-major, Nema Sagara, et lieutenant-colonel, Mariam Sagara. On notait aussi la présence du directeur général et promoteur des établissements Bouctou, Dr Hamadoun Garba Cissé, et de nombreux invités. Créé en 2000, le Réseau des écoles de santé : « Le Bouctou » continue de verser sur le marché des agents paramédicaux. Pour le directeur général de l’établissement, la sortie de ces promotions donne l’opportunité de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. De sa création à nos jours, « Le Bouctou » a formé 3436 agents paramédicaux dont 384 sages-femmes d’Etat, 264 infirmiers d’Etat, 658 infirmières obstétriciennes, 9O5 infirmières de santé publique. Dr Hamadoun Garba Cissé a souligné que les deux présentes promotions comportent au total 447 agents, notamment 33 sages-femmes, 54 infirmiers d’Etat, 155 infirmiers de santé publique.

La 14è promotion porte le nom du colonel-major, Nema Sagara. L’Amazone du désert a été la seule femme officier présente sur le théâtre des opérations, notamment à Sévaré puis à Gao. Elle a séduit par son sens de la responsabilité et de l’anticipation et son dévouement pour la bonne cause, c’est-à-dire celle de la patrie.

Quant au lieutenant-colonel, Mariam Sagara, marraine de la 15è promotion, c’est une brillante journaliste formée à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar.

Elle se distingue par ses qualités de patriotisme et de journaliste chevronnée, prête à intervenir sur tous les terrains.

Nema Sagara a exprimé sa fierté et celle de sa sœur (Mariam Sagara) d’être choisies comme marraines des 14è et 15è promotions de l’école : « Le Bouctou ».

Emue, elle a témoigné de sa reconnaissance au directeur du Réseau des écoles de santé « Le Bouctou » avant d’affirmer que cette traditionnelle cérémonie de parrainage est une formidable leçon d’optimisme, de dynamisme, d’intelligence et d’espoir pour notre pays au regard des différentes promotions formées par cette prestigieuse école. En s’adressant à ses filleuls, elle a rappelé que la santé est un domaine noble dans lequel l’on se sent utile pour l’humanité. Le porte-parole de la 14è promotion, Mouhamad Seydou Ouattara, a remercié le directeur général et les enseignants du Réseau des écoles de santé. Celui de la 15è promotion, Fatoumata Keita, a fait chorus, en remerciant l’administration de l’école.

