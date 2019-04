Culture soninké : LES ETUDIANTS PORTENT LE FLAMBEAU

L’association promeut la culture soninké

La 12é édition de la Journée culturelle, sportive et éducative de l’étudiant soninké a été célébrée, le week-end dernier, à l’Acropole de la Faculté des sciences et techniques (FST) sur la colline de Badalabougou.

La rencontre qui s’est tenue sur le thème : « Jeunesse et entrepreneuriat en milieu soninké : défis et perspectives » avec comme slogan : « Notre culture, c’est notre identité », était organisée par l’Association des étudiants soninkés du Mali et sympathisants (AESM Sunpu Kafo). La cérémonie d’ouverture était co-présidée par le représentant du parrain et la représentante de la marraine de l’évènement, respectivement Hacounou Sylla et Hawa Kébé. On notait aussi la présence du président d’honneur de l’AESM Sunpu Kafo, Kaba Diouara, et de nombreux invités.

Le président de l’Association des étudiants soninkés du Mali et sympathisants, Amadou Soukouna, a rappelé que son association créée le 8 avril 2005 a connu 9 secrétaires généraux. Lui, il en est devenu le président après la relecture des statuts et règlement en 2017. L’AESM Sunpu Kafo, rappelle son président, qui regroupe l’ensemble des étudiants soninkés de notre pays a pour objectif de promouvoir et valoriser la langue et la culture des soninkés.

De sa création à nos jours, elle a organisé des rencontres socio-sanitaires, culturelles, y compris la Journée de l’étudiant soninké, mais aussi des rencontres pédagogiques, sportives, et des formations en langue soninké. L’association a aussi participé au Festival international soninké (FISO), explique son président.

Par ailleurs, il a précisé que la 12e édition de la Journée culturelle, sportive et éducative de l’étudiant soninké permet aux étudiants soninkés de se rappeler de leur origine, de connaître leur culture, et de mieux se connaître.

Et Amadou Soukouna d’ajouter que l’AESM se bat, depuis quatorze ans, pour la promotion et la valorisation de la culture des soninkés. C’est pourquoi, elle a initié d’intenses activités dans ce sens. « Notre association permet aux étudiants en particulier de se connaître pour travailler, mettre en valeur la culture pour le développement de notre pays», explique le président d’honneur de l’association.

Danses traditionnelles, sketches, déclamation de poésies, prestations artistiques, remise d’attestations aux lauréats d’un concours, conférence-débats, expositions de livres soninkés, match de football et soirée, étaient au menu des festivités.

Sidi Y. WAGUé