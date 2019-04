Coupe inter medersas : SOUS LE SIGNE DE LA PAIX ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré saluant les équipes

Le coup d’envoi de la quatrième édition de la coupe inter medersa, dotée du trophée du maire du district de Bamako, a été donné le samedi 20 avril, sur le terrain de football de l’école de Kalanba-Coura, en Commune V. La cérémonie de lancement était présidée par le parrain, Adama Sangaré, en présence du chef de quartier de Kalaban-Coura, Moutar Traoré, du directeur de l’école Dar Hidjirat, Adam Samaké. Le match inaugural a mis aux prises l’équipe de Dar Hidjirat, détentrice du trophée, et la formation de Wamy. Aux termes d’une partie âprement disputée, les joueurs de Dar Hidjirat se sont imposés 2-1, après avoir été menés 1-0. Le parrain, Adama Sangaré a salué la mobilisation des medersas (16 écoles sont en lice cette année) et réitéré son engagement à soutenir la compétition. «L’ambition de la mairie du district est de faire en sorte que les élèves de medersa se sentent impliqués davantage dans le développement de la ville de Bamako. On a tendance à oublier les medersas, il faut que ces établissements se sentent concernés par le développement de la ville, comme les autres écoles», a plaidé le maire du district de Bamako. «Au début, on était à 8 équipes, mais aujourd’hui ce nombre a doublé et nous nous retrouvons avec 16 formations. Cette augmentation du nombre d’équipes participantes mérite d’être soulignée et nous encourage à maintenir le cap. Je félicite les organisateurs et les autorités scolaires et remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l’organisation de la compétition», a ajouté Adama Sangaré, avant de préciser que cette 4è édition du tournoi est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale.

Boubacar Kanté