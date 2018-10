Coupe de la ligue : SOUS LE SIGNE DE LA PAIX ET DE LA RÉCONCILIATION

Le stade Mamadou Konaté a abrité, le mercredi 17 octobre, les deux premières rencontres de la coupe de la ligue. En première heure, le Stade malien a dominé l’USFAS (2-0) tandis qu’en deuxième l’heure, l’AS Black star a battu le Réal (3-2). Pour la première rencontre, le Stade malien a rapidement pris les choses en main mais ce sont les joueurs de l’USFAS qui se créeront la première occasion franche de la partie.

Suite à une belle action collective l’avant centre Ibrahim Coulibaly expédie une frappe à côté alors que tout le stade voyait le ballon au fond des filets (14è min). Les Stadistes prendront cette menace au sérieux et répliqueront de la plus belle manière. En effet, ils débloquent le tableau d’affichage dans la minute suivante par l’intermédiaire de l’ailier Sékou Gassama, bien servi par Oumar Traoré (1-0, 15èmin). Les Blancs continuent sur leur lancée. Juste avant la pause, l’attaquant Bana Diawara obtient la balle du 2-0 mais il se fait rattraper au dernier moment par le capitaine et défenseur central des Militaires, Sékou Diawara (40è min).

A la reprise, les USFASiens, piqués dans leur orgueil, font le jeu et se projettent vers l’avant mais ils butent invariablement sur les défenseurs adverses. Le rythme du match baise et sur une contre-attaque, l’attaquant Boubacar Traoré, entré en cours de jeu, marque le deuxième but du Stade malien (76è min). Score final : 2-0 pour le Stade malien. Pour l’entraîneur de l’équipe de Sotuba, Nouhoum Diané, cette première rencontre de la saison a surtout permis de faire une revue d’effectif. «Le plus important était la victoire.

On est en phase de préparation, cette compétition va permettre aux joueurs d’avoir du temps de jeu. C’est pourquoi on a fait tourner l’effectif», a déclaré Nouhoun Diané. Le technicien ajoutera : «Il fallait renforcer l’effectif car les deux mois que j’ai passés à la tête du club ont été marqués par quelques petits problèmes. Il fallait trouver des renforts, c’est ce qu’on a fait».

Malgré la défaite, le technicien de l’USFAS, Bréhima Diallo s’est également dit satisfait de la prestation de ses joueurs. «Nous avons repris le travail le lundi 8 octobre. Les joueurs ont couru sans le ballon, ils n’ont touché au ballon que le mardi et cette jeune formation est plus en jambe que je le pense», a commenté le technicien. «On a bien débuté, on pouvait marquer des buts, mais on a manqué d’efficacité devant. Malgré la défaite je suis satisfait», renchérira Bréhima Diallo très optimiste pour la nouvelle saison.

En deuxième heure, l’AS Black star a dominé le Réal (3-2). Les deux premières rencontres se sont disputées sous les yeux du président de la ligue de football du District de Bamako, Kassoum Coulibaly, «Yambox». « Je place l’ouverture de la saison 2018-2019 sous le signe de la paix, de la réconciliation pour l’avancée du football au Mali», a exprimé Yambox. Et de poursuivre : «A travers ce tournoi, l’objectif visé est de permettre aux joueurs d’être en jambes surtout nos deux représentants en compétitions africaines des clubs (le Stade maline et le Djoliba, ndlr)», a-t-il indiqué.

Concernant la non-participation du Djoliba, du COB, du CSK et de l’ASB à la compétition, le président de l’instance dirigeante du football du District de Bamako dira : «Ils ont eu l’amabilité de nous écrire pour dire qu’ils ont une plainte au TAS (Tribunal arbitral du sport, ndlr) contre la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) ou le CONOR. Nous les remercions pour nous avoir prévenu. Car les précédentes saisons, ils ne nous prévenaient pas.

Le fait de nous prévenir par écrit veut dire que les choses commencent à évoluer vers un lendemain meilleur». Yambox complètera : «J’espère que la coupe BDM-SA, qui va débuter en novembre, regroupera toutes les équipes de la ligue parce qu’il faut qu’on oublie le passé, qu’on regarde devant nous, qu’on regarde les jeunes et aussi toutes les bonnes dames qui vivent du petit commerce autour des stades pour qu’elles aussi gagnent un peu».

Boubacar KANTE