Coupe Corpo : 16 ÉQUIPES EN LICE

Le secrétaire général adjoint de l’UNTM donne ici le coup

d’envoi symbolique du tournoi

Le coup d’envoi de la 18è édition de la coupe Corpo a été donné, le vendredi 19 avril. La cérémonie de lancement s’est déroulée au stade Mamadou Konaté, en présence du secrétaire général adjoint de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) Abdourahamane N’Fa Touré et du représentant du ministère du Travail et de la Fonction publique, Mamadou Konaté. Au total, 16 équipes sont en lice cette année dont la tenante du trophée, l’ANPE. Les autres formations ont pour noms : le SNEC, la Manutention africaine, le Centre hospitalier universitaire de Kati, le SYNABABCOM, le Groupe Achkar, l’AS Douane, le SYNABEF, l’ASECNA, la SOMAGEP, l’INPS, MALI-LAIT, le SYNIPIL, la Protection civile, la CMSS et l’EDM. Toutes les 16 équipes étaient présentes à la cérémonie de lancement et ont participé au traditionnel défilé qui marque le coup d’envoi du tournoi. Le match d’ouverture de cette 18è édition a mis aux prises le SNEC et le Centre hospitalier universitaire de Kati et ce sont les Bleus du SNEC qui se sont imposés 3-1 aux tirs au but. A l’issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 0-0.

Dans son allocution d’ouverture le secrétaire général adjoint de l’UNTM indiquera que la coupe Corpo appartient à tous les travailleurs du Mali et vise à renforcer la cohésion au sein du monde du travail.

«L’UNTM remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie de lancement, la finale se disputera le 1er mai et nous espérons que les supporters seront encore plus nombreux ce jour pour magnifier la Fête du travail», a ajouté Abdourahamane N’Fa Touré. «Au nom de tous les militants, nous présentons nos sincères condoléances à la famille du camarade Siaka Diakité (ancien secrétaire général de l’UNTM, ndlr) qui nous a quittés le jeudi 18 avril après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la maladie», a-t-il conclu.

Le représentant du ministère du Travail et de la Fonction publique a également rendu hommage à l’ancien secrétaire général de l’UNTM, avant d’assurer les travailleurs du soutien et de l’accompagnement du département pour la réussite de cette 18è édition de la coupe Corpo. «Je vous donne rendez-vous le 1er mai ici même pour la grande finale», complètera Mamadou Konaté.

Djènèba

BAGAYOKO