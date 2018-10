Coordination des DAF, DRH, CPS et DFM de la Primature : LES SYNDICAUX PROJETTENT D’ALLER EN GRÈVE À PARTIR DE LUNDI

La Coordination des comités syndicaux des Directions des affaires financières (DAF), des Directions des ressources humaines (DRH), des Cellules de planification et de statistique (CPS) et de la Direction des finances et du matériel (DFM) de la Primature projette d’aller en grève les 15 et 16 octobre prochain. L’information a été donnée à la presse, mercredi dernier à la Bourse du travail, par le coordinateur du regroupement, Issa Synayoko et ses camarades.

Dans son intervention, le coordinateur des comités syndicaux a annoncé qu’un préavis de grève de 48 heures a été déposé auprès du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des Relations avec les institutions. Pour Issa Synayoko, «cette correspondance est restée lettre morte», toute chose qui a été perçue par les syndicalistes comme «un manque de respect profond». Ces comités syndicaux ont ainsi fait part de leur décision d’aller en grève à partir du lundi 15 octobre, si leurs doléances ne sont pas prises en compte avant ce jour.

Ces doléances portent sur trois points. En premier lieu, le contenu du décret N°2018-0541/P-RM du 05 juillet 2018 élargi aux personnels des DAF, des DRH, des CPS et de la DFM de la Primature. La deuxième doléance est la prime de sujétion pour risque. Les syndicats demandent qu’elle soit amenée à 25% du salaire au lieu de 10% pour les personnels des DAF et de la DFM de la Primature. Enfin, la troisième doléance est relative au contenu du décret N°2018-O653/P-RM du 08 août 2018 élargi aux personnels des DRH sectorielles.

«La coordination des comités syndicaux des DAF, des DRH, des CPS et de la DFM de la Primature, convaincue du caractère discriminatoire des deux décrets, se réserve le droit d’observer une grève d’avertissement de 48 heures allant du lundi 15 octobre 00 heure au mardi 16 octobre à 00 heure et le travail reprendra le mercredi 17 octobre 2018 à 07h30», a précisé le coordinateur du regroupement, Issa Synayoko.

Issa Baradian TRAORE