Coopérations sportives : APRèS LE FOOTBALL ET LE BASKET-BALL, LE MALI ET LA TUNISIE DéCIDENT DE SIGNER UN ACCORD GLOBAL

Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé a reçu hier l’Ambassadeur de Tunisie au Mali, Khemais Mestiri. La rencontre s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Sports, en présence du conseiller technique chargé de la coopération sportive, Diakaridia Diakité et du directeur national des Sports et de l’Education physique, Modibo Bagaga. La visite du diplomate tunisien se situe dans le cadre des échanges sur la coopération en matière de jeunesse et de sport entre le Mali et la Tunisie.

Dans une brève allocution, le ministre des Sports reviendra sur les accords de coopération qui existent entre nos deux pays, notamment dans le domaine sportif. «Je suis très heureux de recevoir l’Ambassadeur de Tunisie au Mali, cette visite entre dans le cadre de la signature d’un accord de coopération entre la Tunisie et le Mali en matière de sports», indiquera Me Jean Claude Sidibé. «Vous savez, rappellera-t-il, le Mali est en train d’équiper son Centre de médecine de sports, nous avons un lycée sportif et un Institut de la jeunesse et des sports, autant de structures qui ont besoin de cadres bien formés. La Tunisie est un pays qui est beaucoup avancé dans le domaine de la formation, ce pays peut nous être utile dans la formation de nos formateurs».

Me Jean Claude Sidibé dira qu’il y a déjà des accords de coopération entre la partie tunisienne, la Fédération malienne de football et la Fédération malienne de basket-ball, «maintenant on va faire un accord global entre Etats, ce qui va nous permettre de booster encore plus ces coopérations sectorielles».

L’Ambassadeur de Tunisie, Khemais Mestiri abondera dans le même sens, en expliquant qu’il est venu «pour débattre avec le ministre des Sports malien des liens de coopération sportive. Le Mali a fait des performances remarquables en sport, il a remporté deux coupes d’Afrique de basket-ball cette année. C’est une nation gagnante en matière de sports», soulignera le diplomate, avant de conclure : «Le sport unit les peuples, donc on mise sur ce secteur pour renforcer nos liens et mettre un nouveau jalon de coopération entre la Tunisie et le Mali».

Avant la rencontre entre le ministre Sidibé et l’Ambassadeur de Tunisie, le secrétaire général du ministère des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé avait reçu 12 coopérants sportifs cubains. La délégation cubaine était composée de 4 médecins sportifs, 2 entraîneurs de basket-ball et d’athlétisme, 1 entraîneur de taekwondo et de judo, 1 nutritionniste et 1 technicien de son.

S. S. K