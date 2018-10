Coopération Mali-Japon : REMISE DE DON AUX FORCES DE SÉCURITÉ

Dans le cadre du Programme de développement économique et social 2016 du Mali, le gouvernement du Japon a remis, hier, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 12 Toyota Puck Up et 24 motos.

C’était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, du chargé d’affaires de l’ambassade du Japon au Mali, Shigeru Kondo. On notait également la présence du directeur de la Police nationale, Moussa Ag Infahi et de beaucoup d’autres invités.

Ces moyens roulants, flambant neuf, ont coûté environ 336 millions de FCFA. Dans son intervention, le chargé d’affaires de l’ambassade du Japon a indiqué que cette remise s’inscrivait dans le cadre du premier lot des équipements sécuritaires roulants du Programme. «C’est un programme de don non-remboursable dans le cadre de la coopération économique japonaise pour assister le Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la stabilité», a précisé Shigeru Kondo.

Par ailleurs, le chargé d’affaires a espéré que ces matériels permettront de faciliter la mobilité des forces de sécurité mais aussi de renforcer largement leurs capacités opérationnelles, notamment celles de protection et de prévention.

«Ils pourront également répondre efficacement aux besoins pratiques des autorités sécuritaires», a ajouté le représentant de l’ambassade du Japon. Enfin, il a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner nos autorités dans leurs efforts de sortie de crise, de stabilisation et de développement du pays.

Remerciant le gouvernement du Japon pour son accompagnement constant aux côtés des forces de sécurité du Mali, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a précisé que cette donation va permettre de renforcer le parc automobile des forces de sécurité et de compléter tous les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre du renforcement des capacités de ces forces. Le général Salif Traoré a rassuré le donateur qu’un bon usage sera fait de ces précieux équipements.

