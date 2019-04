Collecte de fonds pour les Sélections nationales: LE MINISTÈRE DES SPORTS LANCE L’OPÉRATION TÉLÉTHON

Le ministre des Sports (d) a fait la première

contribution : 1 million de Fcfa

La commission d’organisation de l’opération de collecte de fonds en faveur des sélections nationales engagées dans les compétitions internationales a animé une conférence de presse, hier au ministère des Sports. Un seul sujet était à l’ordre du jour de la rencontre : l’opération de collecte de fonds en faveur des équipes nationales. On notait la présence à la rencontre des membres de la commission de collecte de fonds, baptisée Téléthon, mais aussi des proches collaborateurs du ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé. Dans son exposé liminaire, le président de la commission d’organisation du Téléthon, Salif Keïta a d’abord indiqué que 2019 est l’année des grands défis sportifs pour le Mali, «avec l’engagement de notre pays dans une dizaine de compétitions internationales aussi importantes les unes que les autres». Après avoir cité quelques unes des échéances qui nous attendent nos sélections nationales, dont trois phases finales de Coupe du monde, une phase finale de Coupe d’Afrique des nations sénior, les Championnats d’Afrique séniors de bras de fer sport et d’escrime, prévus à Bamako, le conférencier expliquera que c’est compte tenu des enjeux importants de ces rendez-vous, que le ministère a décidé d’organiser l’opération de collecte de fonds. «A travers ce téléthon, dont c’est la troisième édition, le département des sports entend solliciter l’appui du peuple, les personnes de bonne volonté et les amoureux du sport pour permettre au Mali d’honorer ses engagements et de hisser plus haut le drapeau national».

La soirée de téléthon aura lieu le vendredi 3 mai à 21h au Palais des sports Salamatou Maïga et sera organisée en partenariat avec FL Africa, une agence de communication. «L’opération de collecte de fonds, a précisé Salif Keïta, est organisée avec l’autorisation des plus hautes autorités du Mali et les contributions peuvent se faire à travers un virement bancaire dans le compte BDM-SA-ML 01601201026701214864-88, par orange money au 76229898 et par mobicash au 64307753».

Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé a donné le ton, en remettant un chèque d’un million de F cfa à la commission d’organisation du téléthon. Après avoir remis le chèque au président de la sous commission finances et marketing, le ministre Sidibé a invité tous ses collaborateurs à mettre la main à la poche pour, dira-t-il, «épauler l’Etat et aider nos sélections nationales à hisser plus haut le drapeau national».

«L’Etat n’a pas beaucoup de moyens, nos équipes nationales ont besoin du soutien de tous pour aller le plus loin possible. En 2018, soulignera Me Jean Claude Sidibé, le Mali a remporté cinq coupes d’Afrique, notre ambition est de faire encore mieux cette année et c’est possible. A chaque fois que les Maliens se sont donnés la main, nous avons obtenu des résultats», a conclu le ministre des Sports qui multiplie les rencontres avec les opérateurs économiques depuis le début du mois. «Il a reçu plus d’une dizaine de personnalités», a indiqué un membre de son cabinet.

Concernant le budget prévisionnel de la préparation des sélections nationales et de leur participation aux phases finales, il tourne autour de 1,5 à 2 milliards de F cfa, a précisé le président de la sous commission finances et marketing, Abdoul Karim Koné. «C’est un budget prévisionnel, nous avons été très prudents et modestes, en raison des difficultés financières du pays. Le budget sera soumis à l’arbitrage du ministère de l’Economie et des Finances», a expliqué Abdoul Karim Koné, en présence du secrétaire général du ministère des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé, du directeur national des sports et de l’éducation physique, Aliou Maïga et du vice-président de l’Union nationale des associations des supporters des Aigles (UNASAM), Cheickna Demba qui représente les supporters au sein de la commission chargée de la collecte de fonds. Le conférencier a rendu un vibrant hommage au grand inconditionnel des sélections nationales qui, a-t-il martelé «répond toujours présent lorsqu’il de défendre la cause nationale».

Souleymane B. TOUNKARA