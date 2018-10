CAN U23 : LE MALI AFFRONTERA LE VAINQUEUR DU MATCH ÉTHIOPIE-SOMALIE

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a validé le calendrier des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. Au total, 43 pays sont engagés dans la compétition qualificative pour les Jeux olympiques, Tokyo 2020. Le premier tour des éliminatoires aura lieu du 12 au 20 novembre 2018. Parmi les affiches à retenir, il y a Ghana-Togo, Burkina Faso-Niger, Rwanda-RD Congo, Ethiopie-Somalie ou encore Cameroun-Tchad. Les 13 pays qui ont participé aux éliminatoires de l’édition 2015 sont exemptés du premier tour. Il s’agit du Mali, de l’Algérie, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Léone, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe.

Le Mali entre en lice au deuxième tour. Les Aigles Espoirs affronteront le vainqueur de la double confrontation Ethiopie-Somalie avec match retour à Bamako. Le Maroc, probable adversaire du Mali au troisième tour, sera face au vainqueur Rwanda-RD Congo, au deuxième tour. Ce sera en mars, mais pour le moment, on ignore tout de la future sélection qui défendra les couleurs du pays dans cette compétition qualificative pour les J.O. En effet, depuis l’élimination précoce du Mali en 2015 et le départ du sélectionneur Cheick Oumar Koné, aucune équipe n’a été mise en place dans cette catégorie et le poste de sélectionneur reste également vacant. Il faut donc espérer qu’avec la validation du calendrier des éliminatoires, le CONOR va prendre les mesures qui s’imposent pour choisir un sélectionneur et lui confier les rênes de la future sélection.

Le temps presse car les rencontres du deuxième tour sont prévues du 18 au 26 mars 2019 tandis que le troisième et dernier tour se disputera du 3 au 11 juin 2019. Quant à la phase finale de la CAN, elle est prévue en novembre 2019 avec une qualification pour les trois premiers pour le tournoi de football des Jeux Olympiques, Tokyo 2020. Pour mémoire, c’est le Nigeria, vainqueur du tournoi en 2015 au Sénégal (victoire 2-1 face à l’Algérie) qui est tenant du titre.

Ladji M. DIABY