CAN 2019 des sourds-muets : LE MALI DOMINE LE SÉNÉGAL EN AMICAL

Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique 2019 des sourds-muets, la sélection nationale du Mali et celle du Sénégal se sont affrontées en amical, lundi au stade Mamadou Konaté. La confrontation a tourné à l’avantage des Aigles sourds muets qui se sont imposés 3-1. Les trois buts du Mali ont été marqués par Gaoussou Diarra (18è et 79è min) et Seydou Cissouma (52è min), alors que l’unique réalisation des visiteurs porte la signature de Laurent Mendy (45è min +1).

Il n y a pas de round d’observation dans cette explication entre les Aigles, vainqueurs de l’édition 2018 du Championnat régional d’Afrique de l’ouest des sourds-muets et les Lions de la Teranga. Dès le coup d’envoi de la partie, le capitaine Bourama Coulibaly et ses coéquipiers se sont lancés à l’assaut des buts adverses et c’est fort logiquement qu’ils ouvrent le score à la 18è minute grâce à l’attaquant Gaoussou Diarra, (1-0, 18è min). Mais à quelques secondes de la mi-temps, les Maliens se font piéger sur une passe en profondeur d’Ismaïla Dieng, bien exploitée par Laurent Mendy (1-1, 45è min +1 min).

Au retour des vestiaires, les protégés du sélectionneur national Nouhoum Keïta reprennent la direction des opérations et multiplient les actions offensives. Résultat : à la 52è minute, Seydou Cissouma marque du plat du pied, suite à une passe en retrait de Dialiba Diaouné, (2-1, 52è min). Dans le dernier quart d’heure, Gaoussou Diarra enfonce le clou pour le Mali, en portant le score à (3-1, 79è min). Le président du Comité paralympique du Mali, Amadou Diarra a salué la prestation de la sélection malienne qui, soulignera-t-il, «a produit du beau jeu et fait honneur à son statut de tenant du titre du Championnat régional d’Afrique de l’ouest des sourds-muets». «Je dis bravo aux joueurs pour cette victoire face au Sénégal. Ils ont produit du beau jeu. Je suis satisfait.

Le sport est facteur d’intégration et le fait de voir les sélections de nos deux pays s’affronter en amical, est une avancée notoire dans le football des sourds-muets africains», ajoutera le premier responsable du sport pour personnes handicapées du Mali. Amadou Diarra complètera en précisant que la rencontre entre sourds-muets maliens et sénégalais entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique de la catégorie, prévue en septembre en Sierra-Leone.

Seïbou S.

KAMISSOKO