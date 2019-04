Besiktas : AÏSSATA TRAORÉ, DÉJÀ SIX BUTS

Aïssata Traoré a encore fait parler d’elle en Turquie. Auteure d’un triplé lors de la 19è journée du championnat, l’internationale malienne a remis ça le week-end dernier, en réalisant le doublé contre Karadeniz Ereglispor étrillé 5-0 par Besiktas.

Du coup, Aïssata Traoré porte son total buts à 6, en 7 rencontres. Grâce à cette belle victoire, Besiktas s’est hissé sur la première marche du podium, à égalité de points avec ALG Sport (39 points). «Je suis très contente et très fière d’avoir réalisé le doublé, une semaine seulement après mon premier triplé en championnat.

Mon objectif est de jouer la Ligue des champions d’Europe la saison prochaine avec Besiktas, je pense que nous sommes sur la bonne voie», a réagi Aïssata Traoré. «Je remercie beaucoup mon entraîneur qui me donne l’opportunité de jouer 90 minutes depuis mon arrivée», a ajouté l’internationale malienne qui a été félicitée par la capitaine de Besiktas, Arzu Karabulut, après son doublé. «Je suis très fière d’elle, Aïssata est unique à son genre. Elle fait beaucoup pour l’équipe depuis son arrivée ici, nous comptons beaucoup sur elle pour réaliser le doublé coupe-championnat et disputer la prochaine Ligue des champions d’Europe», a salué Arzu Karabulut.

Djènèba

BAGAYOKO