BDM-sa : L’AGENCE DE SOTUBA OFFICIELLEMENT INAUGURÉE

L’extension du réseau d’agences de la Banque de Développement du Mali (BDM-sa) se poursuit à grand pas. Après les agences de Sébénikoro et Kalaban-Coura, c’était au tour de l’agence de Sotuba en commune I du District de Bamako, près de l’ancienne base de la MINUSMA dans la zone industrielle, d’être officiellement inaugurée. La cérémonie de lancement, présidée par le directeur général de la BDM-sa, Bréhima Amadou Haïdara, s’est déroulée en présence du Président du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, du représentant du maire de la commune I, Adama Diakité et de tout le personnel de la nouvelle agence de Sotuba.

Créée le 03 juillet 1989, la Banque de Développement du Mali (BDM-sa) occupe une position de leader historique au Mali. Elle est l’une des premières banques de la zone UEMOA et le premier Groupe bancaire malien présent en France, en Espagne, en Guinée Bissau, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Elle nourrit l’ambition de maintenir son leadership dans le paysage économique et bancaire malien pour assurer la satisfaction des attentes de ses clients grâce à l’amélioration continue de ses services. A l’entame de son propos, le directeur général de la BDM-sa a déclaré que son institution a envisagé de mettre en place un service rapide destiné à la clientèle de proximité pour la modernisation de la relation clientèle. Ce dispositif visera à assurer un service rapide, efficace et adapté aux exigences de professionnalisme et d’urgence des affaires. Parlant de la modernisation des agences, Bréhima Amadou Haidara a expliqué que celle-ci a été placée en priorité des actions planifiées de la BDM-sa. Elle vise à adopter un modèle type d’agence avec une ergonomie répondant aux besoins d’espaces et de services de la clientèle sur les points de vente de proximité de la banque. Ceci a l’avantage de faciliter la mise en place des agences et de communiquer une image harmonieuse de la banque.

Dans le souci de la diversification du portefeuille, poursuit-il, la BDM-sa a inscrit dans son plan à moyen terme 2018-2020, l’augmentation de la part des particuliers dans le portefeuille à 20% par une stratégie commerciale plus agressive sur ce segment de marché porteur de commissions et divers produits pour renforcer le produit Net Bancaire. Cette diversification entend également améliorer le taux d’équipement des particuliers en produits bancaires par le placement des nouveaux produits comme le package, la bancassurance, le mobile-banking, les cartes bancaires, le m-Cauris et le développement des produits et services adaptés aux besoins de la clientèle.

«Le Groupe BDM-sa multiplie les efforts dans le cadre de sa stratégie d’implantation au plan domestique, pour offrir un service de qualité avec des produits complets et personnalisés à l’effet de répondre aux besoins des différents segments de la clientèle», a expliqué Bréhima Amadou Haidara. Selon lui, la modernisation des produits et services de la banque a permis de développer des offres intégrants la technologie de pointe comme le e-banking, les services de versement espèces sur les GAB, les packages, les produits de la bancassurance et le M-Cauris.

Il a, également souligné que les nouveaux points de vente, permettront à la BDM-sa d’offrir un service agréable à sa clientèle dans un cadre approprié avec moins d’encombrement et d’attente. Ceci répond à une des préoccupations communes à savoir, améliorer la bancarisation de la population dans un cadre convenable sur toute l’étendue du territoire national. Et le directeur général de conclure que le défi majeur de la BDM, reste la satisfaction entière et totale de sa clientèle.

Dans son allocution, le maire délégué de la commune I, a salué la direction générale de la BDM-sa pour cette belle initiative, qui est l’ouverture d’une nouvelle agence en Commune I du District de Bamako. Pour Adama Diakité, l’ouverture de cette agence va sans doute soulager et rapprocher davantage la BDM-sa à ses clients de la Commune. Il a précisé que la mairie de la Commune I, reste disponible à accompagner la direction de la BDM dans toutes ses activités notamment dans le cadre de la responsabilité sociétale. Adama Diakité a encouragé le personnel de la nouvelle agence qui aura en charge la gestion de la clientèle d’être courtois, d’être à l’écoute et surtout d’offrir un service de qualité aux clients.

La cérémonie s’est achevée comme pour les autres fois, par la bénédiction de l’imam du quartier (Sotuba), Amadou Doucouré et la coupure symbolique du ruban par le président du conseil d’administration de la BDM-sa, Ahmed Mohamed Ag Hamani. D’autres agences seront ouvertes les jours à venir dans le District de Bamako et une agence la semaine prochaine à Bougouni.

Abdoul Karim

COULIBALY