Banque de développement du Mali : BOUGOUNI ÉTRENNE SON AGENCE

La bonne santé de la Banque de développement du Mali se confirme de jour en jour. L’institution financière a ouvert, récemment, 5 nouvelles agence dans la capitale pour être encore plus proche de ses clients. Jeudi c’était le tour de Bougouni d’étrenner sa succursale. La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle agence était présidée par le directeur général de la BDM-sa, Bréhima Amadou Haïdara, en présence du président du conseil d’administration de la BDM, Ahmed Mohamed Ag Hamani et nombre d’invités. «Depuis plusieurs années, nous avons été sollicités par nos nombreux clients pour l’implantation d’un point de vente dans la localité de Bougouni. L’ouverture de cette agence est la concrétisation de notre engagement à accompagner nos clients et assurer un développement harmonieux des activités économiques de Bougouni», a expliqué le directeur général de la BDM. Il a fait savoir que l’agence de Bougouni vise à rapprocher davantage l’institution bancaire de ses clients et prendre en charge l’ensemble des besoins bancaires de la clientèle du cercle de Bougouni. Elle s’adresse à tous les types de clients, notamment les commerçants, les entreprises, les associations, les coopératives, mutuelles et les groupements, entre autres. «Nous osons croire que l’agence de Bougouni permettra à la localité de disposer de services bancaires de qualité et d’une prise en charge adéquate des préoccupations de développement du tissu économique local», a espéré Bréhima Amadou Haïdara, ajoutant que l’agence de Bougouni est la sixième dans la région de Sikasso. Le préfet adjoint de Bougouni, Ousmane Sow, a rappelé que la BDM est la première institution bancaire au Mali qui apporte un soutien diversifié à tous les secteurs de développement de l’économie du pays, y compris la filière coton, l’immobilier, les télécoms, les mines et l’énergie. C’est pourquoi, la banque vient d’obtenir le refinancement de la BOAD pour un montant de 10 milliards de Fcfa pour le financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries (PME-PMI). Cette confiance accordée à la Banque de développement du Mali par les institutions financières, est porteuse d’espoir pour ses clients, a indiqué le préfet adjoint. Et Ousmane Sow d’inviter l’ensemble des populations du cercle de Bougouni et environs à profiter de l’opportunité qui leur est offerte pour prospérer leurs affaires en utilisant les produits de la BDM.

Pour sa part, le représentant du maire de la commune urbaine de Bougouni a souligné que la banque joue un grand rôle dans le développement d’une localité par l’apport de multiples services et conseils. Et c’est cet important rôle que la BDM-sa ne cesse de jouer pour le développement du Mali et des Maliens. Cheick Oumar Diakité a invité tous les habitants de la commune urbaine de Bougouni à ouvrir rapidement des comptes à la BDM pour que leurs activités se développent rapidement et sûrement. Le président du conseil d’administration de la BDM a solennellement inauguré la nouvelle agence en coupant le ruban symbolique.

Abdoul Karim

COULIBALY