Autorité du Bassin de la Volta : LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION PASSÉE AU PEIGNE FIN

Un atelier de validation du rapport final d’étude pour l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) se tient depuis hier à l’hôtel Laïco El Farouk. La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Sambou Wagué. Il avait à ses côtés le directeur exécutif de l’ABV, Dessouassi Yaovi Robert, le directeur national de l’Hydraulique, Yaya Boubacar. Il y avait aussi les représentants des pays membres de l’Autorité et nombre d’invités.

Créée en janvier 2007 par les chefs d’Etat et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du Togo qui ont procédé à la signature de la convention portant statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV). Le bassin de la Volta s’étend sur une superficie d’environ 400.000 km2, repartie au niveau des six pays fondateurs de l’ABV qui a pour mission de promouvoir une concertation permanente et un développement durable pour un partage équitable des bénéfices en vue de la réduction de la pauvreté et d’une meilleure intégration socio-économique.

L’accomplissement d’une telle mission ne saurait se réaliser sans la mise en place d’une stratégie et d’un plan opérationnel de communication. C’est dans cet ordre d’idées que les cadres de la ABV ont jugé nécessaire la tenue de cet atelier de validation du rapport final provisoire de l’étude pour l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit de l’institution. Dans son intervention, le directeur exécutif de l’ABV, Dessouassi Yaovi Robert, a indiqué que l’élaboration de la stratégie d’un plan de communication est intervenue en vue d’inscrire l’ensemble des actions de communication dans un schéma formalisé, qui encadre et garantit la coordination des activités de communication afin de promouvoir une meilleure visibilité et lisibilité des actions de l’ABV sur le terrain. Et de poursuivre que «le document de cadrage de la communication ainsi élaboré et qui est soumis pour l’examen et validation, requiert l’expertise de chacun de vous ici présent. Votre savoir-faire en la matière est singulièrement sollicité en vue de passer aux peigne fin la stratégie et le plan de communication proposés par le consultant, le processus d’opérationnalisation du plan proposé et enfin les supports de base de communication proposés par le consultant».

Pour le ministre Sambou Wagué, l’élaboration d’une stratégie de communication revêt un caractère indispensable et urgent pour l’ABV dans son processus de gestion concertée et paisible des ressources naturelles en vue de promouvoir un développement socio-économique harmonieux des populations vivant dans ce bassin partagé. Selon lui, ce plan de communication a été inscrit dans la composante 2 du projet de mise en œuvre du Programme d’action stratégique du Bassin de la Volta (VSIP), co-financé par la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la coopération internationale pour les cours d’eau en Afrique (CIWA). «L’usage adéquat de la communication contribuera, à favoriser les échanges d’information, la concertation entre les acteurs ainsi que le suivi des projets et des actions de l’ABV, au sens large», a conclu le ministre de l’Énergie et de l’Eau.

Siné S. TRAORÉ