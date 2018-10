Armée de l’Air : UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL POUR LES FEMMES DE LA BASE 101

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des femmes des camps, l’armée de l’Air et la MINUSMA viennent de doter les femmes de la Base aérienne 101 de Sénou d’un centre multifonctionnel. L’inauguration du joyau, qui a coûté plus de 25 millions de FCFA, a eu lieu le vendredi dernier, en présence du chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général Souleymane Bamba. On notait également la présence du commandant de la Base de Sénou, le colonel Mohamed I. Dolo, du représentant de la MINUSMA, Francis Komda et de hauts gradés de l’Armée.

Ce centre multifonctionnel a été construit par la société Groupe AMITIER SARL. Il comprend 4 salles, des latrines, un magasin et des bureaux. On pourra y pratiquer la couture, la teinture. Et au besoin, elle peut être transformée en salle d’alphabétisation, d’où sa multifonctionnalité. Dans son allocution, le commandant de la Base, le colonel Mohamed I. Dolo, a tenu à saluer la MINUSMA pour son apport nécessaire à la construction de ce centre si important pour les femmes du camp et celles des quartiers environnants. En effet, a-t-il estimé, ce centre sera d’un atout majeur à l’autonomisation économique et un cadre d’information, de sensibilisation des femmes sur les thèmes relatifs à leur droit. Aussi, servira-t-il de lieu d’échanges mutuels d’expérience afin de consolider l’entente et l’entraide entre les femmes. Pour sa part, la présidente des Associations des femmes du camp (AFC), Mme Mariam Traoré, a rappelé que ce centre était pour ses soeurs, «un ardent, un rêve qui est devenu une réalité». Elle n’a pas manqué de saluer le gouvernement, le ministère de la Défense, la hiérarchie militaire, et la MINUSMA pour son précieux concours financier. Mme Mariam Traoré a rassuré «leurs époux» et la Mission onusienne quant à l’utilisation à bon escient de ce centre. Cependant, elle a sollicité l’appui des bonnes volontés pour le raccordement à l’eau et l’électricité, sans lesquelles «les activités prévues ne seront pas possibles».

Francis Komda, représentant la MINUSMA, a indiqué que la construction de ce centre s’inscrivait dans le cadre de la réforme de la défense et de la sécurité de la division RSS-DDR de la MINUSMA. Il s’est dit persuadé que ce centre sera un atout pour les femmes et les veuves des militaires sur le plan économique et un lieu d’échanges expérimental.

Moumini TRAORÉ