Aménagement urbain : LANCEMENT DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE 816 À FALADIÉ

_Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, a procédé, mardi dernier, au lancement des travaux de pavage et de dallage de la rue 816 à Faladié dans la Commune VI du district de Bamako. C’était en présence du directeur général de l’APEJ, Aly Kébé, du président du Conseil national de la jeunesse (CNJ), Souleymane Satigui Sidibé, du délégué du maire de Banankabougou-Faladié, Bakary Dembélé et d’autres invités.

La rue à aménager, longue d’environ 800 m, commence par la «Rue du Gouverneur» et se termine au niveau de la voie communément appelée «30 mètres» et aboutissant à la Tour de l’Afrique. L’aménagement concernera, entre autres, la réalisation d’une chaussée en pavés de roche, la réalisation d’un trottoir en dalles de roche ainsi que la réhabilitation de caniveaux, la réalisation d’ouvrage dalot de franchissement et radier submersible et la plantation d’arbres le long de la rue.

Les travaux seront exécutés en chantier école HIMO conformément aux attentes de l’APEJ. Les jeunes de la commune seront employés par l’entreprise, suivis et formés en techniques de réalisation de voie en pavé de roche. Le projet permettra aussi la formation de 40 jeunes du quartier et de la commune en technique de pose de pavés de bordure et de dalles de roche, un meilleur assainissement du quartier, l’amélioration du cadre de vie des familles riveraines de la rue et la valorisation de la roche. Ces 40 jeunes ne seront plus des demandeurs d’emploi mais des créateurs d’emploi. Le coût total du projet s’élève à 159.065.350 Fcfa pour un délai d’exécution de 4 mois.

Le ministre Koita a indiqué que, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de création d’emplois et de formation des jeunes à travers les chantiers école et l’APEJ en partenariat avec la Mairie de la Commune VI. «Ce projet s’inscrit également dans le programme présidentiel dans son axe III, qui prône le développement du capital humain et le mandat du président de la République dédié à jeunesse et qui envisage l’émergence de 3000 jeunes entrepreneurs. Nous allons paver beaucoup de rues de Bamako et à l’intérieur du Mali», a-t-il expliqué. En outre, il a indiqué qu’actuellement près de 400 jeunes travaillent à Kognoumani pour extraire et tailler les pavés à poser et 2 entreprises locales ont été choisies pour l’exécution des travaux».

Auparavant le délégué du maire de Banankabougou-Faladié, Bakary Dembélé, a remercié, au nom de la population, le conseil municipal de l’APEJ, le ministre et le gouvernement pour les efforts soutenus. Il a réitéré toute sa disponibilité à coopérer de façon plus étroite pour la réalisation de plusieurs projets similaires dans d’autres quartiers.

Amadou

GUÉGUÉRÉ