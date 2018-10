Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes :ÉCHANGE SUR LE 11è PROGRAMME DE STAGE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 11è programme de stage de formation professionnelle prévu pour 2019, l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) a, en partenariat avec les structures d’accueil, organisé, hier à la Maison des aînés, un atelier national d’échange sur les orientations stratégiques dudit programme. La cérémonie était présidée par le directeur de l’Agence, Aly Kébé, en présence de nombre d’invités.

L’objectif de cet atelier était, non seulement, de faire le point de la mise en œuvre du 10è programme de stage de formation professionnelle, mais aussi d’informer et échanger sur les orientations stratégiques du nouveau programme qui va démarrer en début 2019.

Ce programme vise à contribuer aux efforts de l’Etat dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2020, en offrant des opportunités d’emplois aux jeunes diplômés qui souhaitent faire carrière dans l’administration publique mais aussi dans des organisations consulaires et faîtières, Ong et autres structures communautaires. Pour ce faire, il est prévu le recrutement de 3000 jeunes diplômés sans emploi afin de leur donner une première expérience professionnelle de 12 mois dans les structures d’accueil.

Dans son allocution, le directeur général de l’APEJ a indiqué que les jeunes ont, selon les informations recueillies auprès des structures d’accueil, fait globalement preuve d’assiduité et de bonne conduite au cours du Programme. «Plusieurs d’entre eux continuent à fréquenter les services et à se rendre utiles. Certains ont obtenu des opportunités d’insertion», a expliqué le responsable de l’APEJ, avant de faire savoir qu’il s’agit d’un axe opérationnel qui a, déjà, bénéficié à 40.853 jeunes contre 20.627 pour les autres axes que sont le stage de qualification, l’apprentissage, les formations qualifiantes et la reconversion, l’adaptation à un poste de travail.

Concernant le 10ème programme qui s’est achevé en juillet dernier, il a concerné 5.324 jeunes, dont 205 ont été mis à la disposition de la FENACOM, 399 affectés aux organisations consulaires et faîtières (APCAM, APCMM, CCIM, et FNAM). Par ailleurs 359 autres ont été mis à la disposition du collectif d’Ong, 304 orientés dans les collectivités territoriales du District de Bamako et 4.057 ont été repartis entre les structures publiques, parapubliques et régionales.

Selon Aly Kébé, à travers ces échanges, il est attendu une meilleure coordination de cette sous-composante, en réduisant autant que possible l’impact des facteurs de risque et lacunes enregistrées. Par ailleurs, il a remercié l’ensemble des acteurs engagés à accompagner l’APEJ dans ce programme. «Je voudrais associer à cette gratitude les comités de pilotage et régies de paiement qui effectuent un travail remarquable au profit des stagiaires avec comme seule récompense : le sentiment d’avoir accompli un devoir patriotique dans les conditions dont nous n’ignorons pas les contraintes», a ajouté le patron de l’APEJ. Il a, enfin, exhorté les participants à une analyse sans réserve des points inscrits à l’ordre du jour pour une meilleure mise en œuvre du futur programme.

Amadou GUÉGUÉRÉ