Youssef Chahed reçu par le chef de l’état : « TOUTES LES CONVENTIONS QUE NOUS AVONS SIGNEES SONT APPELEES A ETRE EXECUTEES « 

Avant de s’envoler hier pour la Tunisie après un séjour mené au pas de charge, le Premier ministre Youssef Chahed a été reçu en audience à la Villa des hôtes par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Les deux personnalités se sont entretenues sur le lien historique de fraternité entre les deux pays. Elles ont aussi évoqué la coopération bilatérale. « Nous avons évoqué, avec beaucoup de satisfaction, la convergence de points de vue entre la Tunisie et le Mali sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Nos deux pays ont été touchés par des actes barbares. Donc, nous avons décidé de renforcer notre coopération sécuritaire et militaire », a déclaré le Premier ministre tunisien à l’issue de l’entretien. Il a aussi indiqué avoir échangé avec le chef de l’Etat sur la coopération entre les deux pays. « Je suis venu au Mali à la tête d’une délégation comprenant 100 hommes d’affaires qui sont venus prospecter avec leurs homologues du Mali les possibilités de coopération pour produire ensemble, pour exporter ensemble vers d’autres horizons en Afrique », a-t-il détaillé. Enfin, Youssef Chahed a noté que son entretien avec le président Kéita a également porté sur la coopération technique dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur. « Toutes les conventions que nous avons signées au cours de ce séjour sont appelées maintenant à être exécutées dans la pratique dans l’intérêt des peuples tunisien et malien », a-t-il dit.

Madiba KEITA