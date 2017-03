Yirimadio : ALLIANZ ASSURANCE OUVRE UNE AGENCE

Le président du Conseil national du patronat (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, a parrainé jeudi dernier, la cérémonie d’inauguration de l’agence de Yirimadio de Allianz Mali assurance, l’une des 17 filiales d’Allianz Africa qui elle-même est une filiale du Groupe Allianz. Le directeur général de Allianz-Mali, Mohamed Compaoré a assisté à la coupure du ruban symbolique. M. Compaoré a souhaité la bienvenue à l’assistance avant d’expliquer que la réalisation de la présente agence a été possible grâce au soutien du Conseil d’administration de Allianz-Mali assurance, au suivi efficace par les collaborateurs, au sérieux des prestataires partenaires, à la compréhension du bailleur de fonds, à l’accompagnement des autorités et surtout à la confiance des clients. L’ouverture de l’assurance s’inscrit dans le cadre des priorités de 2017 dont la réalisation exige la disponibilité de moyens efficaces de production et la multiplication des points de vente ou des agences, a-t-il indiqué. L’assurance nous prévient au quotidien des risques de tous genres, ajoutera le directeur général de DFA – communication, Amadou Moustapha Diop, qui a pris la parole au nom du parrain. C’est donc salutaire quand l’assurance se rapproche des populations, des clients et partenaires, a-t-il souligné. La responsable de l’agence, Mme Boré Djamilatou Siby, elle, s’est engagée à offrir un service de qualité aux clients, conformément aux bonnes pratiques en la matière. Le groupe Allianz, qui opère au Mali depuis 16 ans, a 126 ans d’existence. Ses revenus sont évalués à 122 milliards d’euros. Il compte 85 millions de clients et 140 000 employés dans 70 pays à travers le monde.

C. M. TRAORE