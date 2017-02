Yaya Ballo «Bayaya» : LE JEUNE TALENT QUE TOUT LE MONDE AIMAIT

La finale de la première édition du Mémorial Yaya Ballo «Bayaya» s’est déroulée le samedi 11 janvier sur le terrain Calcio de Djélibougou.

La rencontre qui a mis aux prises l’équipe locale, Planet Foot et une sélection du CSK, a tourné à l’avantage des locaux vainqueurs 1-0. L’unique but de la partie a été marqué en deuxième période par Driss Guèye. C’est pour rendre hommage à Bayaya, que l’ancien international, Lassana Fané et ses camarades ont lancé la compétition. «Bayaya était un petit frère et un ami. Sa mort nous a profondément touchés et c’est pour immortaliser sa mémoire que nous avons décidé de lancer cette compétition baptisée Mémorial Bayaya», a confié Lassana Fané, en présence de plusieurs anciens joueurs dont Amadou Diallo «Docteur», Moussa Tigana, Sékou Fofana, Mahamoud Simpara. On notait également la présence à la finale du premier Ballon d’or africain, Salif Keïta «Domingo», du sélectionneur national-adjoint des Aigles, Amadou Pathé Diallo, du père de feu Bayaya, Karim Ballo et du maire de la commune rurale de Moribabougou, Diarha Diarra.

Yaya Ballo «Bayaya» a été arraché à l’affection du public sportif un 17 juillet 2015 après avoir été victime d’un malaise cardiaque en plein match. Il a évolué avec le Réal, le CSK et faisait partie de la vaillante équipe de l’Agence malienne de Presse et de Publicité (AMAP) qui a remporté la coupe Corpo en 2010. Nombre d’observateurs prédisaient une belle carrière à Bayaya Ballo, mais hélas, il été fauché par la mort dans la fleur de l’âge (24 ans). Avec ce mémorial que Lassana Fané et ses camarades ont décidé de pérenniser, l’ancien N°10 de l’AMAP restera toujours parmi nous.

Dors en paix, Bayaya !

S. B. TOUNKARA