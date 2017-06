Yanfolila : CARTON ROUGE AU NON ENREGISTREMENT DES ENFANTS A LA NAISSANCE

Notre pays à l’instar de la communauté africaine a célébré la journée de l’enfant africain le 16 juin dernier. La célébration de ladite journée est organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et ses partenaires un peu partout dans le pays. L’ONG internationale Right to Play a choisi de commémorer la journée à Yanfolila dans la région de Sikasso. C’était mercredi dernier sous la présidence des autorités administratives, politiques et notabilités de Yanfolila. L’initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Jam Suka » autrement dit le « bien-être des enfants » en langue locale peulh. Rappelons que ladite journée a été célébrée dans notre pays sous le thème : « l’agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, la responsabilisation et l’égalité des chances par la régularisation rapide de la situation des enfants non déclarés à l’état civil au Mali notamment dans le nord ».

Right to Play à travers, ce projet quinquennal « Jam Suka » soutient ledit thème et réalise conséquemment des actions d’envergures locales et nationales. L’enregistrement à la naissance, explique le directeur de Right to Play, Amadou Cissé constitue le premier droit de l’enfant. En effet, l’acte de naissance, cette « carte de membre » de la société, est la clé de toute une série de droits notamment ceux à l’éducation, à la santé, à la protection contre des abus : les mariages précoces, le trafic des enfants, l’enrôlement dans les forces armées, les peines cruelles.

Parlant du projet, M. Cissé a indiqué que « Jam Suka » qui intervient dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti veut contribuer à travers son troisième axe stratégique à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base notamment l’éducation et la santé des enfants affectés par la crise et ceux victimes des pratiques néfastes, notamment les filles. A cet effet, le projet facilitera la sensibilisation de 7265 ménages sur l’importance de l’enregistrement à la naissance d’ici 2030. Il a ainsi encouragé les autorités de Yanfolila à faire de l’enregistrement à la naissance des enfants, une priorité parentale et communale.

Selon les résultats de l’enquête MICS réalisé en 2010, le taux d’enregistrement des enfants à la naissance était de 81%. Malgré, ces résultats bien appréciables, environ 20% risquent d’être privés de tous les droits à la citoyenneté parce que non enregistrés à la naissance. Il existe de grandes disparités entre zones urbaines où le taux est de 77% et rurales avec un taux de 72%. Aussi, la disparité entre les régions est perceptible, où le plus bas taux d’enregistrement est enregistré à Tombouctou et Kidal avec respectivement 41 et 43% contre plus de 70% dans le reste du pays. Ces résultats atteints ont brutalement été anéantis en 2012 suite à la crise sécuritaire. Cette situation a fait que la quasi-totalité des enfants nés pendant la période 2012-2014 n’ont pas été enregistrés à l’état civil dans les régions du nord. Une récente enquête conduite par l’UNICEF et la Direction nationale de l’état civil dans les régions de Gao et Tombouctou a permis d’identifier 123.152 enfants (filles et garçons) nés entre 2010 et 2014 ne disposant pas d’actes de naissance ou n’ayant jamais été enregistrés à la naissance. A cet égard, la représentante des enfants, Oumou Samaké estime que si rien n’est fait, la vie de beaucoup d’enfants prendra des coups durs. Occasion pour elle d’interpeler les autorités à mettre plus d’accent sur le droit des enfants. Le représentant de l’ambassade du Canada au Mali, Zhen Zhang, dira que son pays accorde une grande importance aux enfants et à leurs droits. En parlant du thème, il indique que « la persistance de certaines pratiques néfastes entrave la vie de nombreuses personnes en l’occurrence les enfants ». Toute chose que le préfet de Yanfolila, Mamadou Bah, soutient en proposant aux parents de s’impliquer davantage pour que chaque enfant puisse avoir un acte de naissance. A cet effet, il a fait des plaidoyers auprès de l’ambassade du Canada pour plus de financement afin de garantir la pérennisation du projet. Aussi, il souhaite que plus villages de sa circonscription puissent bénéficier du projet « Jam Suka ».

Right to Play a saisi l’occasion pour offrir des motos, casques, des ordinateurs et imprimantes aux structures gestionnaires de la problématique liée aux enfants. Des sketchs de sensibilisation et remise de fournitures aux élèves méritants, ont été les temps forts de cette cérémonie de célébration de la journée de l’enfant africain.

Mariam A. TRAORÉ