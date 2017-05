Visite du président Keita au Qatar : DE NOMBREUX CONTACTS FRUCTUEUX

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, qui participait au Forum de Doha au Qatar a eu, dimanche, un agenda bien chargé. En marge du Forum, il a eu des entretiens avec l’émir du Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani et le président soudanais Oumar el-Béchir.

Le chef de l’Etat a discuté avec ces deux personnalités des questions stratégiques liées à la stabilité du monde en général, de certaines préoccupations qu’ils ont en partage mais aussi de la situation de notre pays qui continue d’enregistrer des turbulences liées à la mauvaise foi de certains protagonistes de la crise. Ibrahim Boubacar Keita a fait une analyse claire de la situation de notre pays et de certaines interrogations que se pose le monde.

Il faut souligner que le chef de l’Etat et l’émir qatari se vouent respect et estime réciproques. Ils ont très souvent eu l’opportunité d’échanger notamment sur la gestion des conflits et des crises humanitaires liées aux déplacés et aux réfugiés.

Le chef de l’Etat a expliqué qu’il a une double casquette parce qu’il est le président en exercice du G5 Sahel qui représente un moyen de mutualisation pour faire face aux défis du terrorisme et du sous-développement dans nos pays.

A l’issue de la rencontre, le président Keita a expliqué que l’émir qatari lui fait l’amitié, chaque fois, d’un entretien pour s’enquérir de l’évolution de la situation dans notre pays. « Il était nécessaire de faire le point avec lui pour lui dire et à d’autres aussi que notre pays a besoin qu’on l’aide à conforter la paix. Un accord pour la paix n’a de sens que quand il permet aux populations de bien sentir les dividendes de la paix », a expliqué le chef de l’Etat. Signalons que la bonne santé de la coopération entre le Mali et le Qatar s’éprouve par les échanges constants entre les deux dirigeants sur les questions de stabilité et de paix. A ce propos, le président Keita a expliqué que « la coopération entre nos deux pays est de bonne facture et tient la route avec le souci d’aller dans le sens de nos préoccupations, notamment de notre feuille de route à l’intérieur du Mali ».

La retrouvaille entre le président Keita et son homologue soudanais a été aussi chaleureuse. Le président Ibrahim Boubacar Keita a expliqué que Oumar el-Béchir est un ami qui ne rate jamais l’occasion pour s’enquérir de ce qui se passe dans notre pays.

Le président a aussi rappelé le rôle important joué par Oumar el-Béchir pour nos frères tchadiens dans leur intervention au sein de la MINUSMA, notamment sur le plan logistique.

Après ses différentes audiences, le président de la République est parti accomplir la prière du Maghreb dans la Grande mosquée de l’imam Abdul Wahhab avec le ministre qatari des Affaires islamiques, Dr Ghait Bin Mubarak Al Kuwari. Dans ce lieu de culte, inauguré en 2011, l’illustre hôte a pu apprécier le style architectural de cette mosquée qui impressionne par sa dimension et les commodités. Et comment oublier le minaret de cet édifice qui culmine à des dizaines de mètres.

Après la prière, Ibrahim Boubacar Keita a remis à la mosquée des copies des manuscrits de Tombouctou avant de recevoir un exemplaire du plus beau présent qu’on puisse offrir à un musulman : le Saint Coran. Le président Keita a expliqué le sens du présent qu’il a offert à la Grande mosquée de l’imam Abdul Wahhab. « Nous avons remis des copies des manuscrits de Tombouctou pour signifier l’ancienneté de notre tradition islamique ». Le chef de l’Etat a ensuite souligné le caractère pacifique de la religion musulmane. « Nous nous rendons compte, combien notre religion est apaisante et une religion de paix. Ici, nous avons souhaité qu’on prie pour le Mali et son peuple qui veulent et n’aspirent qu’à la paix ».

A une partie de la communauté malienne du Qatar qui était venue l’accueillir à la mosquée, il a livré de précieux conseils allant dans le sens du respect des lois de leur pays d’accueil. Selon lui, en le faisant, ils prouvent qu’ils sont d’un grand pays qui est dans l’histoire et tient à le rester.

Ibrahim Boubacar Keita était aussi l’invité de l’émission « Sans frontière » de Hamed Mansour de la chaîne de télévision Aljazeera. Cette entreprise de presse dispose de 80 représentations à travers le monde, emploie plus de 3000 personnes et diffuse à partir de Doha (Qatar), de Washington et de Londres. Le lundi, avant de regagner Bamako, le président Keita a accordé une série d’audiences au directeur du Fonds qatari pour le développement, Khalifa Alkuwari, au directeur exécutif de la Banque internationale islamique du Qatar, Jamaal Al Jamaal et aux ambassadeurs des pays membres du G5 Sahel (Burkina, Mauritanie, Mali, Niger et le Tchad).

Avec le premier, il a été question des secteurs de développement et des projets du Fonds en cours d’exécution dans notre pays. Le responsable du Fonds qatari pour le développement a révélé que ses échanges ont porté sur les perspectives de développement dans le domaine de la santé et de l’emploi des jeunes. Pour lui, il ne fait aucun doute que son institution est prête à poursuivre sa coopération avec notre pays et le soutenir.

Avec le banquier, le chef de l’Etat a discuté des perspectives de développement et des possibilités d’ouvrir une représentation de la Banque internationale islamique dans notre pays. Jamaal Al Jamaal a expliqué que son institution est en train d’étudier la question mais il a tenu à lever toute équivoque sur la question puisque ça va être une banque ordinaire comme toutes les autres avant de préciser que son institution bancaire veut s’implanter en Afrique, notamment dans certains pays comme le Mali et le Maroc.

Enfin, les échanges entre le président et les diplomates des pays membres du G5 Sahel, ont porté sur des préoccupations de l’actualité brûlante dans nos pays respectifs.

Le porte-parole du groupe de diplomates, Sidi Ould Mohamed Laghdaf, ambassadeur de la Mauritanie au Qatar, a expliqué qu’ils ont eu l’opportunité et le privilège d’être reçus par le chef de l’Etat, président en exercice du G5 Sahel, pour recevoir un certain nombre d’éléments d’informations et des orientations. Il a ensuite relevé qu’il a été convenu entre les diplomates d’expliquer aux Qataris l’importance de ce regroupement africain.

Ces diplomates ont aussi promis de se retrouver dans le cadre de rencontres périodiques, afin de mettre en synergie leurs efforts.

Envoyés spéciaux

Bréhima DOUMBIA

Bounama MAGASSA