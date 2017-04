Visite du président de la République en Arabie Saoudite : IMMERSION DANS L’HISTOIRE DU ROYAUME

La délégation présidentielle a visité le Musée national de Riyad avant de s’envoler pour la ville sainte de Médine où elle mènera plusieurs activités

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, accompagné de son épouse, Mme Kéïta Aminata Maïga, poursuit sa visite officielle en Arabie Saoudite. Le chef de l’Etat a reçu, hier, en sa résidence de Riyad, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Al Issa. C’était en présence du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Omar Hass Diallo, du président du Haut conseil islamique, l’imam Mahamoud Dicko, de l’imam de la grande mosquée de Bamako, Koké Kallé, de celui de la grande mosquée de Tombouctou, Abdrahamane Ben Assayouti.

A sa sortie d’audience, Dr Al Issa a déclaré avoir eu avec le président de la République le privilège de faire le point de la coopération qu’entretient la Ligue islamique mondiale avec le Mali. Il a rappelé que la Ligue islamique et notre pays partagent les valeurs d’un islam du juste milieu et d’un islam modéré. Dr Al Issa a souhaité que cette coopération puisse s’étendre aux Ulémas, imams, érudits qui sont nombreux au Mali, autour de la nécessité de défendre l’action et l’image de l’islam. Il s’agit, a-t-il précisé, d’un islam juste, modéré, de paix, de fraternité, de convivialité et de solidarité. Le secrétaire général de la Ligue islamique a battu en brèche les thèses qui tendent à assimiler l’islam à une religion d’extrémisme, de terrorisme et de haine. Le président Ibrahim Boubacar Kéita, et l’importante délégation qui l’accompagne, ont aussi visité le Musée national de Riyad. Cette visite qui a duré environ une heure a permis à la délégation présidentielle d’apprendre davantage sur l’histoire et la culture de l’Arabie Saoudite, voire du monde arabe. A l’issue de la visite, le président Kéita a écrit ce message dans le livre d’or du musée: « Merci à notre guide qui a su nous amener, à travers, les âges, les siècles, de la préhistoire à la période contemporaine, à vivre et à admirer le parcours d’un pays exceptionnel. Merci au gardien des deux Saintes mosquées, Sa majesté le roi Salman Bin Abdul Aziz Al Saoud, de nous avoir conviés à visiter son merveilleux royaume où la foi trouve sa plus forte expression ».

Après la visite du musée, le chef de l’Etat et sa délégation ont mis le cap sur la ville de Médine, à environ une heure à vol d’oiseau de Riyad. Sur place, le président Kéïta a été accueilli par les autorités politiques de la ville avant de prendre ses quartiers à l’hôtel Dar Al Iman International Madinah.

Envoyés spéciaux

Massa SIDIBE

Oumar DIOP