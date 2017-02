Visite du ministre de la Santé à Tombouctou : AU PLUS PRES DES PREOCCUPATIONS DES POPULATIONS

Mme Togo Marie Madeleine Togo a salué le courage, l’engagement et l’engouement des agents des services de santé qui bravent l’insécurité pour aller vacciner les enfants et soigner les malades au fin fond du désert

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Mme Togo Marie Madeleine Togo, a effectué le 6 et 7 février une visite à Tombouctou au cours de laquelle elle a pu apprécier la situation socio-sanitaire de la Région et celle de Taoudénit. Cette visite avait aussi pour objectif d’accélérer la mise en œuvre des directives prioritaires essentielles qui portent sur l’effectivité du retour du personnel socio-sanitaire, la levée progressive des mesures de gratuité instituées et la relance des activités de développement socio-sanitaire.

Dès son arrivée, la délégation ministérielle s’est rendue aux chaines de froid, à la maternité, au bloc opératoire et au magasin du stock de médicaments du Centre de santé de référence de Tombouctou. A l’hôpital de la ville du même nom le ministre a visité aussi les chaines de froid, la maternité, le bloc opératoire et le stock de médicaments, le bloc néonatologie, les services d’urgence entre autres. Après cette étape, Mme Togo Marie Madeleine Togo a rencontré les autorités administratives, politiques et le personnel socio-sanitaire dans la salle de conférence de la régionale de la santé.

A l’entame de cette réunion, le 1er adjoint au maire Bocar Mahalmadane Touré et le gouverneur Adama Kansaye ont remercié le ministre pour avoir fait le déplacement en vue de s’enquérir des conditions de vie et de travail du personnel de la santé. En réponse, Mme Togo Marie Madeleine Togo a tout d’abord fait observer une minute de silence à la mémoire de tous qui sont morts sur le théâtre des combats pour sauver le Mali. Elle a ensuite rappelé que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a instruit le gouvernement de ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail de toutes les couches de la société malienne.

Tour à tour les directeurs régionaux de la santé des régions de Tombouctou et Taoudénit ont fait l’état des lieux des aires de santé relevant de leur responsabilité. Des exposés, il ressort une nette amélioration des services fournis aux populations depuis un certain temps. Cependant, il existe aussi des problèmes dans la région de Tombouctou comme l’insécurité persistante, la non fonctionnalité du schéma directeur d’approvisionnement, l’insuffisance des ressources humaines, des ambulances et véhicules de liaison, l’absence de circuit d’oxygène dans les blocs opératoires. En ce qui concerne la région de Taoudénit, les difficultés ont pour noms l’insuffisance d’infrastructures sanitaires, de personnel, de partenaires et l’absence de réseau téléphonique.

Le directeur de l’hôpital de Tombouctou, Dr Karim Dembélé, a également évoqué quelques difficultés dans sa structure comme l’insuffisance des ressources humaines et dans le renouvèlement du stock de la pharmacie, les conditions de travail difficiles des agents, la vétusté et l’exiguïté des bâtiments abritant les services de médecine, néonatologie, ORL, laboratoire, administration et l’absence de certains équipements comme le scanner, la radio numérique, la cœlioscopie, le spectrophotomètre entre autres. Le ministre Togo Marie Madeleine, le directeur national de la Santé, le directeur des finances et du matériel, le directeur de la cellule d’exécution des programmations de renforcement des infrastructures sanitaires ont apporté chacun en ce qui le concerne des éclairages pour faire savoir que le département est très sensible aux préoccupations des uns et des autres dont le souci est de fournir des soins de qualité aux populations. Mme Togo Marie Madeleine Togo a salué le courage, l’engagement et l’engouement des agents des services de santé qui bravent l’insécurité pour aller vacciner les enfants et soigner les malades au fin fond du désert. Elle a dit avoir pris bonne note des problèmes soulevés et promis de trouver des solutions à court, moyen et long termes.

Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, la priorité est de redéployer le personnel manquant pour remplacer les agents de Médecins Sans Frontière qui s’apprêtent à rentrer. Il s’agit aussi de doter l’hôpital d’une ambulance, d’installer le circuit d’oxygène et l’approvisionner afin de permettre aux médecins de travailler aisément dans les blocs opératoires et dans les salles d’urgence, de réparer ou remplacer le matériel d’imagerie. Mme Togo Marie Madeleine Togo a promis de pousser la réflexion avec les autres acteurs pour ériger l’hôpital de Tombouctou, compte tenu de ses résultats probants, en hôpital de 3è référence grâce au fonds koweitien qui est de plus 5 milliards de Fcfa.

Lors de la conférence de presse, le ministre a invité toutes les populations à l’union sacrée pour venir à bout de l’insécurité. Au nom du gouvernement, elle a remercié tous les partenaires qui assistent humainement, matériellement, financièrement le Mali afin qu’il puisse retrouver ses repères d’antan. Le séjour du ministre s’est achevé par une visite de courtoisie aux notabilités qui ont fait des bénédictions afin que cessent les actes barbares d’une autre époque et que le Mali soit debout à jamais.

M. SAYAH

AMAP-Tombouctou