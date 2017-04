Visite du chef du gouvernement tunisien : TROIS CONVENTIONS DANS LE CADRE DE LA COOPERATION BILATERALE

Elles concernent les domaines stratégiques comme la sécurité, la santé et la formation professionnelle

La visite d’un peu plus de 24 heures du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a déjà porté ses premiers fruits avec la signature de plusieurs conventions hier à la Primature. Le Premier ministre Modibo Keita et son homologue tunisien, arrivé dans notre pays mercredi après-midi, ont eu un bref entretien avant une séance de travail avec les techniciens des deux parties. Plusieurs ministres maliens et tunisiens ont participé à la rencontre qui a permis de mettre la dernière main aux accords bilatéraux à signer. Avant d’entamer les discussions techniques, Modibo Keita a tenu à dire toute sa joie et sa satisfaction d’accueillir son « frère » tunisien. « Le Mali se réjouit de cette tournée en Afrique de l’Ouest. Le fait que cette tournée s’achève au Mali est un réel bonheur pour nous », a indiqué le Premier ministre Keita qui a salué la présence d’une centaine de chefs d’entreprises et d’hommes d’affaires tunisiens au forum. « Vous êtes à la tête d’une forte délégation de chefs d’entreprises. C’est une autre méthode de développer un pays », a-t-il ajouté. Tous deux jeunes démocraties, le Mali et la Tunisie ont beaucoup de choses à faire ensemble. Du coup, « les priorités deviennent nombreuses ». Modibo Keita propose « une hiérarchisation des domaines d’activités » pour garantir un meilleur résultat. Il a remercié et encouragé les autorités tunisiennes dans leurs efforts de facilitation du mouvement des personnes et des biens entre les deux pays. « Les Maliens n’ont pas besoin d’un visa pour aller en Tunisie. C’est une marque de considération », s’est félicité le chef du gouvernement qui a fait également remarquer que beaucoup d’étudiants bénéficient de bourses d’études tunisiennes. Sans oublier la réputation de la médecine de ce pays d’Afrique du nord en pleine croissance. Le chef du gouvernement est très optimiste quant à la possibilité de traiter avec le partenaire tunisien. Pour y arriver sans difficultés majeures, il faut nécessairement « redynamiser la grande commission mixte pour continuer dans le bon sens ». Et définir ensuite « des actions concrètes et créer les conditions de leur mise en œuvre ». De son point de vue, le forum servira à y contribuer en mettant « face-à-face des frères et sœurs pour partager un savoir-faire et une expérience. Le chemin est ainsi balisé ». En réponse, son homologue tunisien a confirmé que « les défis communs sont nombreux ». Après les crises (en Tunisie et au Mali), il faut nécessairement reconstruire. Cette phase, a soutenu le chef du gouvernement tunisien, est « un défi » à relever. Il y a aussi, poursuivra-t-il, la problématique sécuritaire face au terrorisme à travers des formations et des échanges de renseignements entre les services spécialisés des deux États. « Cette visite permet de redymaniser une relation déjà vieille de plusieurs années. La volonté politique est réelle. La Tunisie s’oriente vers son environnement africain naturel pour développer les échanges commerciaux. Il s’agit de construire un avenir commun », a souligné l’hôte de marque. En ce qui concerne le volet économique, il a estimé que « les bases sont jetées à travers la facilité du voyage et de la fluidité des échanges. Il revient au secteur privé de s’activer et de créer un cadre de coproduction ». Youssef Chahed s’est, par ailleurs, engagé à augmenter le nombre de bourses d’études que la Tunisie met chaque année à la disposition des étudiants maliens. « Nous devons faire le suivi de toutes ces conventions pour qu’elles répondent aux préoccupations réciproques », a conclu le chef du gouvernement tunisien. Les deux parties ont signé un total de trois conventions dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la formation professionnelle. Avant de regagner son pays, le chef du gouvernement tunisien a été reçu en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita.

Amadou M. CISSE