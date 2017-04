Vie associative : L’ASSOCIATION FASO DENW-MALI FAIT SON BILAN

Les membres, bénévoles et partenaires de l’Association Fasso Denw-Mali, se sont réunis, le 15 avril dernier au Centre solidaire pour l’éducation et le sport à Bamako, en assemblée générale ordinaire. Les travaux étaient dirigés par le président de l’association, Jean Bosco Dakouo. C’était en présence du secrétaire général, Samba Taméga et de personnes ressources qui soutiennent les actions de l’association. Dans son allocution d’ouverture, Jean Bosco Dakouo fera une brève présentation de l’Association, avant de faire le point sur le bilan des activités et projets réalisés. «L’Association fasso denw-Mali est une organisation indépendante et internationale qui regroupe des citoyens maliens et des amis du Mali œuvrant pour un objectif et un intérêt commun : le Mali. Il regroupe en son sein des citoyens sans distinction de nationalités et animés d’une force de conviction, d’intégrité, de loyauté, de partage et de solidarité envers la République du Mali», a souligné le premier responsable de l’Association. Il a aussi rappelé que l’association est née de la volonté de construire un avenir de dialogue, de paix entre les peuples aux origines et cultures différentes. « C’est une organisation autonome, qui n’est rattachée à aucune autre organisation politique ou religieuse.

Conformément aux dispositions statutaires et objectifs fondateurs du Réseau international Fasso denw dont elle est issue et membre, l’Association a pour objet de promouvoir et réaliser des projets de rencontres, d’échanges, de partenariats et d’actions en faveur du développement du Mali. Cela, dans les domaines de l’éducation, l’économie, la santé, la culture, l’engagement citoyen, la paix et la sécurité nationale. Quant au secrétaire général de l’Association, il dira que sur la période 2012 à 2016, elle s’est beaucoup mobilisée pour porter des projets et soutenir des actions menées par ses partenaires maliens et français. Samba Taméga a noté que depuis sa création, l’Association fasso denw-Mali a milité et mis en œuvre plusieurs projets d’échanges culturels, artistiques et citoyens, notamment dans le cadre du jumelage entre Angers et Bamako en particulier et entre le Mali et la France en général. Cela à travers l’organisation de projets de rencontres artistiques et citoyennes. L’Association, a-t-il ajouté, a également organisé des manifestations citoyennes, telles que des conférences-débats sur la situation du Mali ; des rassemblements pacifiques des Maliens et des amis du Mali à Bamako, Angers, Allonnes et à Paris, en faveur de la démocratie, la sécurité et la paix au Mali et dans le monde.

Seïbou S. KAMISSOKO