Vatican : MONSEIGNEUR JEAN ZERBO, DESORMAIS CARDINAL

L’archevêque de Bamako, Jean Zerbo, a été créé hier cardinal par le pape François au cours du consistoire auquel ont participé plusieurs personnalités au Vatican. La cérémonie a leu lieu en présence des membres du Conseil épiscopal du Mali, de trois représentants du Haut conseil islamique et d’un représentant de la confession protestante. Le travail de Jean Zerbo dans le domaine de l’inter-religieux lui a valu le choix de sa sainteté, le pape François pour le créer cardinal. Et la présence de toute cette diversité religieuse du Mali à Rome ne fait qu’attester et confirmer l’évidence de ce choix.

En plus de Mgr Zerbo, ont été également nommés cardinaux Mgr Juan José Omella, archevêque de Barcelone (Espagne), Mgr Anders Arborelius, archevêque de Stockholm (Suède), Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, archevêque de Paksé ( Laos) et enfin Mgr Gregorio Rosa Chávez, archevêque de San Salvador (Salvador). Cette qualification permet à ceux qui en sont honorés de participer au conclave, la réunion au cours de laquelle un nouveau pape est désigné. Les récentes nominations répondent à la volonté de l’Argentin Jorge Bergoglio, nommé pape sous le nom de François en avril 2013, de tendre vers une Eglise moins centrée sur l’Europe et l’Italie.

Né le 27 décembre 1943 à Ségou, Jean Zerbo est un prélat catholique malien, archevêque de Bamako depuis 1998. Le 10 juillet 1971, il fut ordonné prêtre pour le diocèse de Ségou par Mgr Pierre Louis Leclerc, son évêque. En décembre 1975, il était étudiant à Lyon. C’est en 1982 qu’il retourna au Mali où il fut affecté à la paroisse de Markala. En juin 1988, il fut nommé évêque auxiliaire de Bamako, avec le titre d’évêque titulaire d’Accia. Il fut consacré par le cardinal Jozef Tomko, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples le 20 novembre 1988. Entre décembre 1994 et juin 1998, il fut transféré au diocèse de Mopti. Le 27 juin 1998, Jean Zerbo devint archevêque métropolitain de Bamako. Le 21 mai 2017, à la fin du Regina Cœli, le pape François annonce sa création comme cardinal lors du consistoire du 28 juin 2017. Depuis hier, Jean Zerbo est créé Cardinal. Il devient le 25e cardinal africain.

Madiba KEITA