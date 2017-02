USJPB: LANCEMENT D’UN PROJET SUR LA SECURITE ET L’ETAT DE DROIT

Le projet intitulé « Renforcement des capacités de formation en vue d’un meilleur système de la sécurité et de l’Etat de droit», mis en place par le gouvernement malien, à travers l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB), et le Consortium néerlandais (CINOP) a été lancé, mercredi, au bloc de l’USJPB, sur la colline de Badalabougou.

D’une durée de quatre ans, le projet a été conçu afin de résoudre les difficultés liées à l’inefficacité de la gouvernance au Mali, aux faiblesses, à l’instabilité des institutions responsables de la sécurité, du maintien d’un système judiciaire crédible, à la faiblesse de la société civile pour contrecarrer les défaillances au niveau judiciaire et à un manque de confiance à l’égard de l’appareil judiciaire.

Le Projet, qui s’enracine dans le plan de développement de notre pays, vise également à pallier le déficit d’enseignants dans les domaines de la sécurité et de l’Etat. Il contribuera au renforcement des capacités de l’USJPB afin de développer et d’enseigner des formations continues et initiales de bonne qualité. La formation des diplômés répondant aux besoins nationaux en matière de sécurité, des droits de l’Homme et du genre, la reconnaissance de l’USJPB comme facteur clé dans la mise en place d’un système judiciaire crédible et transparent sont les principaux axes d’actions qui seront dégagés. Toutes les formations de l’USJPB prendront en compte ces deux aspects du Projet niche, à savoir la sécurité et l’Etat de droit.

Selon le vice doyen de la Faculté de droit privé (FDPRI) et coordinateur du Projet, le Pr Kissima Gakou, la crise politique et sécuritaire que notre pays traverse, depuis 2012, a été engendrée par des facteurs communs « comme l’inefficacité de la gouvernance, la faiblesse des institutions sécuritaires et de la société civile ». « Aujourd’hui, face à cette situation, l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako doit apporter des réponses à la création des fondements de la sécurité et de l’Etat de droit », a-t-il estimé.

Le Pr Gakou pense que cela doit passer par la mise en place des programmes de recherche prenant en compte les thématiques de la sécurité et de l’Etat de droit dans les circulas. Il s’agira enfin d’engager un renforcement durable des capacités individuelles des enseignants chercheurs.

Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Samba Diallo a indiqué que le Projet s’inscrit en droite ligne des préoccupations du département. « Les thématiques de sécurité et d’Etat de droit, pense-t-il, sont essentielles dans la vie d’un Etat, car il s’agit de former des cadres aguerris à toutes les facettes d’une gouvernance véritable ». M. Diallo a, enfin, ajouté que la bonne gouvernance est une condition nécessaire pour construire une démocratie digne de ce nom dans laquelle règnent la justice, la sécurité, le respect des droits de l’homme, le genre, le tout incarné par des Institutions solides et une société civile efficace et engagée.

S. Y. WAGUE