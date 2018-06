Accord pour la paix et la réconciliation : UNE DÉLÉGATION CONJOINTE DE LA CMA ET DE LA PLATEFORME REÇUE PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience, samedi dans l’après-midi, une délégation conjointe de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et de la Plateforme. L’audience qui s’est tenue à la Villa des hôtes, sise à la Base aérienne, a enregistré la présence du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, du secrétaire général de la présidence de la République, Moustapha Ben Barka. Etaient aussi présents le Haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le général Mahamadou Diagouraga et plusieurs membres du gouvernement.

Même si rien n’a filtré de la rencontre qui a duré près de deux heures, l’on pourrait néanmoins imaginer que les questions se rapportant à la paix, à l’unité et à la réconciliation ont été au cœur des échanges entre le chef de l’Etat et ses hôtes.

Rappelons que l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, dont on vient de célébrer, le 15 mai dernier, le troisième anniversaire de la signature, a connu, en dépit du contexte peu favorable, des avancées significatives dans sa mise en œuvre.

Massa SIDIBÉ