Troïka élargie : L’UNION EUROPEENNE, CHEF DE FILE

Le Premier ministre, Modibo Keita, s’est entretenu avec les membres de la Troïka élargie (délégation de l’Union Européenne, Pays-Bas, Canada et MINUSMA), vendredi dernier à la primature. Coté gouvernement, l’on notait la présence des ministres en charge de la Coopération, des Finances, de l’Administration territoriale et de la Sécurité.

Le Premier ministre s’est félicité de la pérennisation de ce cadre d’échanges avec les partenaires techniques et financiers et a souhaité que la réunion du jour puisse permettre d’affiner les positions de chaque côté afin de rendre les projets et programmes à traiter plus efficaces pour le bénéfice des populations et le bien de la coopération.

Les discussions ont porté sur deux points : le point des dispositifs institutionnels de la mise ne œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, les modalités du dialogue Premier ministre/Troïka, pour la mise en œuvre de la stratégie commune d’accompagnement pays (2016-2018).

Cette première réunion au titre de 2017 a enregistré le début de la présidence de la Troïka du représentant de l’Union Européenne Alain Holleville. Celui-ci succède à l’ambassadeur du Canada. Il avait à ses côtés les ambassadeurs des Pays-Bas et du Canada ainsi que la représentante de la MINUSMA.

A la fin de cette réunion, le délégué de l’Union Européenne a indiqué que les participants se sont penchés sur la mise en œuvre de l’Accord de paix ainsi que sur la situation sécuritaire dans le centre du pays.

Il a ajouté que les Pays-Bas prendront les rênes de la troïka l’année prochaine.

A. DIARRA